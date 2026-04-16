Malgré son refus, le RC Lens avait vu la LFP reporter le choc contre le PSG afin de permettre au club parisien de préparer au mieux sa double confrontation contre Liverpool. Avec la qualification en demi-finale de Ligue des champions, les deux clubs s’affronteront donc le mercredi 13 mai, soit trois jours avant OL - Lens, comptant pour la dernière journée.

Il y avait déjà eu une communication, mais cela restait encore possible de voir le choc entre Lens et le PSG encore décalé. Initialement prévu le samedi 11 avril, le duel pour le titre de champion de France avait été reporté à la demande du club parisien. Malgré le refus des Sang et Or, la LFP avait pris le parti du PSG afin de se préparer au mieux pour la double confrontation contre Liverpool en Ligue des champions. Une décision qui a fait grincer des dents, mais qui a porté ses fruits puisque les hommes de Luis Enrique ont validé leur place pour le dernier carré de la compétition européenne. Cette présence en demi-finale acte du même coup la date de Lens - PSG en Ligue 1.

Une fin de saison corsée pour les Lensois

En cas d’élimination du club de la capitale aux portes des demi-finales, la rencontre aurait pu se tenir le mercredi 6 mai, juste avant l’avant-dernière journée de championnat. Finalement, la demie contre le Bayern Munich bloquera cette date, entérinant ainsi définitivement la tenue du match de Ligue 1 au mercredi 13 mai. Pour les hommes de Pierre Sage, cela veut donc dire que la venue du PSG interviendra trois jours seulement avant un déplacement à Décines pour la dernière journée de championnat face à l’OL.