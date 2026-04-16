Actualités
Roman Yaremchuk lors d'OL - Lens
Roman Yaremchuk lors d’OL – Lens (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Ligue 1 : le RC Lens recevra bien le PSG, trois jours avant d’affronter l’OL

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Malgré son refus, le RC Lens avait vu la LFP reporter le choc contre le PSG afin de permettre au club parisien de préparer au mieux sa double confrontation contre Liverpool. Avec la qualification en demi-finale de Ligue des champions, les deux clubs s’affronteront donc le mercredi 13 mai, soit trois jours avant OL - Lens, comptant pour la dernière journée.

    Il y avait déjà eu une communication, mais cela restait encore possible de voir le choc entre Lens et le PSG encore décalé. Initialement prévu le samedi 11 avril, le duel pour le titre de champion de France avait été reporté à la demande du club parisien. Malgré le refus des Sang et Or, la LFP avait pris le parti du PSG afin de se préparer au mieux pour la double confrontation contre Liverpool en Ligue des champions. Une décision qui a fait grincer des dents, mais qui a porté ses fruits puisque les hommes de Luis Enrique ont validé leur place pour le dernier carré de la compétition européenne. Cette présence en demi-finale acte du même coup la date de Lens - PSG en Ligue 1.

    Une fin de saison corsée pour les Lensois

    En cas d’élimination du club de la capitale aux portes des demi-finales, la rencontre aurait pu se tenir le mercredi 6 mai, juste avant l’avant-dernière journée de championnat. Finalement, la demie contre le Bayern Munich bloquera cette date, entérinant ainsi définitivement la tenue du match de Ligue 1 au mercredi 13 mai. Pour les hommes de Pierre Sage, cela veut donc dire que la venue du PSG interviendra trois jours seulement avant un déplacement à Décines pour la dernière journée de championnat face à l’OL.

    à lire également
    Le Parc des Princes, un antre à reconquérir pour l’OL
    1 commentaire
    1. Avatar
      BadGone91 - jeu 16 Avr 26 à 8 h 32

      Attention quand même pour Lens ! Ils ont eu deux défaites dans ces derniers matchs, et les deux derniers matchs de championnat vont être très importants pour le classement final !

      En tout cas je les plains, parce que enchainer ces deux matchs si important en 3 jours, alors qu'ils n'avaient rien demandé, ça serait cruel pour eux que ça se finisse mal...

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Kadidiatou Diani lors d'OL Lyonnes - Arsenal
    OL Lyonnes - Arsenal : profitez d'une remise de 50% sur les billets 06/04/26
    Roman Yaremchuk lors d'OL - Lens
    Ligue 1 : le RC Lens recevra bien le PSG, trois jours avant d’affronter l’OL 08:00
    Le Parc des Princes, un antre à reconquérir pour l’OL 07:30
    Mercato : El Chadaille Bitshiabu serait encore dans les radars de l'OL 15/04/26
    Selma Bacha (France), dépitée
    Selma Bacha, une vaillante pas épargnée 15/04/26
    Ruben Kluivert face à Khvicha Kvaratskhelia lors d'OL - PSG
    Face au PSG, l'OL devra se méfier des frappes lointaines 15/04/26
    OL Lyonnes - Le Havre, mercredi 18 mars 2026
    Un village multisports en marge d’OL Lyonnes - Dijon 15/04/26
    Ligue 1 : l'OL et sa mauvaise spirale à l'extérieur 15/04/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les joueurs de l'OL célèbrent le but de Roman Yaremchuk contre Lorient
    Ligue 1 : l'OL, un habitué des "affiches de gala" 15/04/26
    Téo Barisic avant Real Betis -OL
    L'ancien Lyonnais Téo Barišić (Rijeka) victime d'une grave blessure 15/04/26
    Paulo Fonseca lors d'OL - Celta
    Quelle approche tactique pour l’OL face au PSG ? 15/04/26
    Ada Hegerberg lors de l'amical Espagne - Norvège
    OL Lyonnes : des Lyonnaises décisives, mais pas toutes victorieuses 15/04/26
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    OL Académie : la réserve de l’OL encore loin d’être maintenue en N3 15/04/26
    Damaris Egurrola à l'entraînement des Pays-Bas
    OL Lyonnes : Damaris (Pays-Bas) gagne son duel contre Diani et Katoto (France) 15/04/26
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 13 avril en podcast 15/04/26
    Clinton Mata face à Désiré Doué lors de PSG - OL
    Ligue des champions : le PSG qualifié mais pas indemne avant l'OL 15/04/26
    Endrick lors d'OL - Brest
    OL : Endrick n'a pas mis fin aux débats 15/04/26
    Le logo de l'OL
    Quand l'administrateur d'Eagle Bidco met une annonce pour vendre l'OL 15/04/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut