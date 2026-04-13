Satisfait du visage montré par ses joueurs, Olivier Pantaloni aurait malgré tout aimé que Lorient pousse l'OL un peu plus dans ses retranchements. L'entraîneur lorientais ne pouvait toutefois que s'incliner devant la prestation de Dominik Greif.

La victoire (2-0) pourrait presque être trompeuse. Dimanche soir, l'OL en a enfin fini avec sa spirale négative de neuf matchs sans succès. La venue de Lorient a permis de repartir sur une note positive, mais cela ne doit pas faire oublier les difficultés lyonnaises affichées face aux Merlus. Les quinze minutes de folie au retour des vestiaires ont rapidement été rattrapées par la réalité de l'OL depuis plusieurs semaines. Une possession stérile, un faux rythme, même si avec deux buts d'avance, il y a eu de la gestion. Néanmoins, le scénario aurait pu être différent à plus d'une reprise au Parc OL. Juste avant de rentrer au vestiaire pour commencer. "On a fait une très bonne première période avec une occasion de Bamba Dieng mais il y a l'arrêt phénoménal de Greif", a noté Olivier Pantaloni.

"Les retours de mi-temps nous plombent cette saison"

L'entraîneur breton ne cachait pas sa déception de repartir de Décines avec zéro point, mais "les deux buts en dix minutes nous plombent. C'est le gros point noir de notre saison, les retours de mi-temps." Pourtant, même à 2-0, Lorient aurait pu revenir dans le match si Dieng n'avait pas manqué le cadre avant que "Greif ne fasse encore un gros arrêt sur Avom. On aurait pu faire douter cette équipe lyonnaise". L'important c'est les trois points et c'est avant tout ce qu'on retiendra de cette victoire de l'OL lors de la 29e journée de Ligue 1.