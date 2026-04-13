OL Académie : les U17 font une grosse opération à Troyes

La spirale négative a pris fin pour les U17 de l’OL. Après trois rencontres sans la moindre victoire, les jeunes lyonnais sont venus à bout de Troyes (3-1), et réalisent une belle opération au classement.

Deuxièmes de la poule C du championnat National U17, les joueurs de Samy Saci se rendaient dans l’Aube pour un rendez-vous important face à la première équipe qu’elle voit dans son rétroviseur. L’OL avait l’opportunité de repousser l’ESTAC à quatre longueurs et ainsi se créer un petit matelas d’avance, histoire d’aborder la fin de saison plus sereinement. Mais les Lyonnais restaient sur un mois de mars pour le moins délicat, avec trois matchs sans succès face à des adversaires supposément inférieurs, qui luttent pour éviter la relégation. Ainsi, les U17 de l'OL s’étaient inclinés face à Illzach Modenheim (1-2), et avaient dû concéder deux matchs nuls face à Auxerre (1-1) et au Racing Besançon (1-1).

Une victoire au mental

Cette rencontre face à l’ESTAC revêtait donc d’une double importance. Il fallait gagner pour garder une distance convenable avec Troyes mais aussi pour ne pas perdre le contact avec le leader sochalien. Et les jeunes pousses rhodaniennes ont sorti le match qu’il fallait. Bousculés d’entrée, ils ont su résister, faire le dos rond tout en se procurant quelques situations. Juste avant l’heure de jeu, Edwin Titalom débloquait la situation entre transformant un penalty qu’il avait lui-même obtenu. L’OL avait ensuite plutôt bien résisté aux assauts troyens, avant de craquer à dix minutes de la fin du temps réglementaire, sur corner.

La mauvaise série lyonnaise couplée à l’égalisation troyenne auraient pu faire sombrer les U17 de Samy Saci et Mour Paye, mais c’était sans compter sur les ressources d’un groupe soudé et déterminé à atteindre ses objectifs. Cinq minutes plus tard, Felix Onana permettait à l’OL de repasser devant, avant que Jason Nkelenda ne scelle définitivement le score de ce match à l’orée du temps réglementaire.

L'OL toujours au contact de Sochaux

La meilleure attaque de la poule (58 buts) a retrouvé ses standards habituels, qui plus est face à la meilleure défense au coup d’envoi. Ce succès permet aussi de réenclencher une dynamique positive à l’approche de la phase finale. Les Lyonnais restent à un point du leader, Sochaux, qui s’est imposé à Torcy dans le même temps (3-1). Il leur reste maintenant trois matchs pour tenter de récupérer une première place qu’ils ont longtemps occupée cette saison, ou, au moins, tenter d’assurer leur place parmi les deux meilleurs deuxièmes du championnat, qui seront qualifiés pour les quarts de finale. Prochain épisode dimanche prochain, à Meyzieu, face au Dijon FCO (15h).