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La réserve de l'OL Lyonnes
La réserve de l’OL Lyonnes (@OL)

Démonstration offensive pour la réserve d’OL Lyonnes à Longvic

  • par Alban Nivet

    • Mission accomplie avec autorité pour OL Lyonnes. En déplacement à Longvic ce dimanche, les joueuses lyonnaises ont livré une prestation aboutie pour s’imposer largement (0-5) lors de la 17e journée de D3 féminine.

    Une réaction d'orgueil. Après leur revers contre X, les joueuses de la réserve d'OL Lyonnes ont répondu avec la manière. Très vite, les Lyonnaises ont imposé leur tempo, mettant en difficulté une équipe de Longvic dépassée par l’intensité adverse. Maïwenn Olivier a ouvert la marque dès la 13e minute. Kelya Figurera s'est engouffrée dans la brèche pour faire le break dans la foulée (17e). L’OL Lyonnes n’a ensuite pas levé le pied. Romane Rafalski a inscrit le troisième but (23e), puis Sarah Rougeron a alourdi le score avant la demi-heure de jeu (28e). Une première période maîtrisée de bout en bout, qui a rapidement scellé le sort de la rencontre.

    Un succès sans contestation

    Au retour des vestiaires, les Lyonnaises ont continué à contrôler les débats, sans jamais laisser espérer un retour adverse. Rafalski s’est offert un doublé à la 52e minute, concluant une action bien construite. Sérieuses dans leur organisation et efficaces dans les deux surfaces, les Lyonnaises ont déroulé jusqu’au coup de sifflet final. Ce large succès permet à l’OL Lyonnes de conserver la tête du championnat avec 41 points, devant Cannes (39 points) et Albi (38 points).

    À cinq journées de la fin, cette avance reste précieuse mais encore fragile, dans un sprint final où chaque point comptera. Les Lyonnaises gardent leur destin entre leurs mains, mais devront maintenir ce niveau de performance pour ne pas voir leurs poursuivants revenir. Prochaine échéance : la réception de Monaco, avec l’objectif de prolonger cette dynamique positive.

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