Actualités
Ernest Nuamah lors d'OL - Ludogorets
Ernest Nuamah lors d’OL – Ludogorets (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL - Lorient : un "doute" pour Tolisso et Nuamah

  • par David Hernandez

    • Regrettant l'absence de Pavel Sulc en attaque, Paulo Fonseca a un espoir de pouvoir compter sur Corentin Tolisso face à Lorient. Toutefois, le capitaine de l'OL est certain de ne pas débuter le match.

    L'infirmerie de l'OL s'est un peu désemplie mais elle reste encore assez conséquente. Dimanche, contre Lorient, Paulo Fonseca va encore manquer de solutions et notamment dans le secteur offensif. Malick Fofana, Rémi Himbert et Pavel Sulc vont faire défaut aux Lyonnais contre les Merlus. Ernest Nuamah va-t-il les rejoindre ? Le Ghanéen n'est pas blessé, ayant fait tous les entraînements collectifs de la semaine. Mais, comme face à Angers, son entraîneur a pointé du doigt un joueur qui n'a "pas beaucoup de confiance en ce moment". Cela peut s'entendre après un an d'absence désormais, mais cela pourrait encore repousser ce retour car le Portugais estime qu'il y a "un doute" quant à la participation dominicale de son ailier.

    Kluivert de retour un mois et demi plus tard

    Il en va de même pour Corentin Tolisso. Sorti par précaution dimanche dernier à Angers, le capitaine de l'OL a effectué un entraînement individuel ce vendredi, où il a notamment enchaîné les sprints avec Alexandre Farhi. Une réponse plutôt positive qui rend finalement la présence du milieu incertaine, plutôt qu'un forfait déjà acté. "On va voir demain (samedi), mais ça risque d’être limite pour débuter contre Lorient", a confié Paulo Fonseca. Deux incertitudes donc dans les rangs lyonnais alors que l'OL récupère Ruben Kluivert"disponible pour Lorient" après avoir manqué un mois et demi de compétition.

    à lire également
    Paulo Fonseca en discussions avec Endrick lors d'OL - Lens
    Fonseca (OL) : "J'en attends plus d'Endrick"

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Kadidiatou Diani lors d'OL Lyonnes - Arsenal
    OL Lyonnes - Arsenal : profitez d'une remise de 50% sur les billets 06/04/26
    Paulo Fonseca en discussions avec Endrick lors d'OL - Lens
    Fonseca (OL) : "J'en attends plus d'Endrick" 14:50
    Ernest Nuamah lors d'OL - Ludogorets
    OL - Lorient : un "doute" pour Tolisso et Nuamah 14:24
    Afonso Moreira lors d'OL - Monaco
    Moreira (OL) : "Nous ne manquons pas de confiance" 14:04
    OL académie
    OL Académie : le programme du week-end 13:00
    Pavel Sulc lors de Lorient - OL.
    OL - Lorient : Sulc forfait, Tolisso en individuel 12:14
    Moussa Niakhaté (OL) face à l'OM
    Niakhaté (OL) nommé pour le titre de meilleur joueur africain de Ligue 1 11:45
    Maïssa Fathallah, défenseuse de l'OL Lyonnes et de l'équipe de France U17
    OL Lyonnes : Fathallah et Endler lancent la trêve internationale 11:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Jonathan David, attaquant de la Juventus Turin
    Mercato : Jonathan David vraiment accessible pour l'OL ? 10:15
    Christian Bassila, ancien joueur et formateur de l'OL
    Avec Bassila, l'OL Académie retrouve un seul capitaine 09:30
    Khalis Merah lors de Rennes - OL
    Ligue 1 : l'OL recevra Rennes le dimanche 3 mai (20h45) 08:45
    Benoit Bastien lors de Monaco - OL en 2024-2025
    OL - Lorient comme deuxième test de sonorisation des arbitres ? 08:00
    Selma Bacha à l'entraînement de l'équipe de France
    France : touchée au mollet, Selma Bacha (OL Lyonnes) déclare forfait 07:30
    Le partenariat entre le Mâcon 71 et l'OL définitivement lancé 09/04/26
    Tanbitha Chawinga (OL Lyonnes)
    Ligue des champions : rendez-vous le 26 avril pour Arsenal - OL Lyonnes 09/04/26
    Ernest Nuamah face à Quentin Merlin lors d'OL - OM
    OL : Ernest Nuamah, plus d'un an loin des terrains 09/04/26
    Christiane Endler lors d'Arsenal - OL
    Arsenal - OL Lyonnes : un calendrier équivalent avant la demi-finale 09/04/26
    Olivier Pantaloni, entraîneur de Lorient
    Un Lorient un peu secoué avant d'affronter l'OL ? 09/04/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut