OL - Lorient : un "doute" pour Tolisso et Nuamah

Regrettant l'absence de Pavel Sulc en attaque, Paulo Fonseca a un espoir de pouvoir compter sur Corentin Tolisso face à Lorient. Toutefois, le capitaine de l'OL est certain de ne pas débuter le match.

L'infirmerie de l'OL s'est un peu désemplie mais elle reste encore assez conséquente. Dimanche, contre Lorient, Paulo Fonseca va encore manquer de solutions et notamment dans le secteur offensif. Malick Fofana, Rémi Himbert et Pavel Sulc vont faire défaut aux Lyonnais contre les Merlus. Ernest Nuamah va-t-il les rejoindre ? Le Ghanéen n'est pas blessé, ayant fait tous les entraînements collectifs de la semaine. Mais, comme face à Angers, son entraîneur a pointé du doigt un joueur qui n'a "pas beaucoup de confiance en ce moment". Cela peut s'entendre après un an d'absence désormais, mais cela pourrait encore repousser ce retour car le Portugais estime qu'il y a "un doute" quant à la participation dominicale de son ailier.

Kluivert de retour un mois et demi plus tard

Il en va de même pour Corentin Tolisso. Sorti par précaution dimanche dernier à Angers, le capitaine de l'OL a effectué un entraînement individuel ce vendredi, où il a notamment enchaîné les sprints avec Alexandre Farhi. Une réponse plutôt positive qui rend finalement la présence du milieu incertaine, plutôt qu'un forfait déjà acté. "On va voir demain (samedi), mais ça risque d’être limite pour débuter contre Lorient", a confié Paulo Fonseca. Deux incertitudes donc dans les rangs lyonnais alors que l'OL récupère Ruben Kluivert, "disponible pour Lorient" après avoir manqué un mois et demi de compétition.