Endrick (OL) et sa compagne attendent un heureux évènement

Débarqué à l’OL en janvier dernier, Endrick n’a pas marqué de son empreinte son passage comme il l’aurait souhaité. Néanmoins, dans la capitale des Gaules, le Brésilien a annoncé un heureux évènement avec la naissance d’un futur bébé.

Six buts et cinq passes en dix-huit matchs. Le passage d'Endrick n'est pas un échec, mais n'a pas connu la réussite totalement espérée. A tel point que Paulo Fonseca n'a pas manqué de pointer du doigt son attaquant ce vendredi en conférence de presse. Un pari tenté par la direction de l'OL, mais avec encore six journées de Ligue 1 à disputer, le Brésilien peut inverser la tendance, en aidant son équipe à se qualifier pour la Ligue des champions, par exemple. Si compétition européenne il y a la saison prochaine, l'OL ne la disputera pas avec Endrick, prêté jusqu'à la fin juin.

Il n'y aura pas non plus de nouveau membre dans la famille OL. Si Abner a renforcé les rangs avec la naissance d'une petite fille et que Tyler Morton va bientôt devenir papa, Endrick le sera du côté de Madrid. En effet, ce vendredi, l'international auriverde a annoncé que sa femme Gabriely était enceinte et que la famille brésilienne allait s'agrandir dans les prochains mois. Loin de Lyon donc.