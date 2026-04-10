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Maïssa Fathallah, défenseuse de l'OL Lyonnes et de l'équipe de France U17
Maïssa Fathallah, défenseuse de l’OL Lyonnes et de l’équipe de France U17 (@FIFA)

Les Bleuettes d’OL Lyonnes lancent bien leur qualification pour l’Euro U19

  • par David Hernandez

    • Pour sa première sortie dans le deuxième tour des qualifications pour l’Euro U19, l’équipe de France a gagné contre la Slovaquie (2-1). Maïssa Fathallah et Romane Rafalski étaient titulaires.

    Début de campagne réussi pour l’équipe de France U19. Après avoir passé le premier tour sans encombre, les filles de Philippe Joly ont attaqué leur deuxième tour avec une victoire face à la Slovaquie (2-1). Le match avait beau être matinal avec un coup d’envoi à midi, les Bleuettes ne sont pas restées endormies dans leur quête de qualification. Après seulement un quart d’heure de jeu, les coéquipières de Maïssa Fathallah avaient ouvert le score grâce à Rouquet. Le penalty à l’heure de jeu de Gay a scellé cette victoire 2-1 à laquelle ont pris part trois joueuses d’OL Lyonnes.

    Trois Lyonnaises concernées

    Alignée au milieu de terrain, Fathallah a joué la première mi-temps, tout comme Romane Rafalski. La jeune Lyonnaise a évolué comme latérale gauche et a donc passé la deuxième mi-temps comme son acolyte et Alexane Lambert, la gardienne remplaçante. De son côté, Océane Tranchant est entrée à vingt minutes de la fin dans le succès français. Prochain rendez-vous lundi (12h) contre l’Irlande.

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