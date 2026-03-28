OL : un samedi chargé pour les internationaux

Six Lyonnais seront présents sur les terrains à travers le monde ce samedi 28 mars. Les jeunes viseront la qualification au prochain Euro.

Après un mois de mars intense, marqué par un rythme effréné, l’effectif rhodanien peine encore à souffler. Malgré la fatigue, quinze joueurs ont été convoqués pour cette trêve internationale. Six d'entre eux seront en action ce samedi. Le milieu de terrain Khalis Merah ouvrira le bal avec l’équipe de France U19. Après un premier match frustrant face à la Norvège (2-2), les Bleuets devront impérativement l’emporter contre la Suisse (15h15) pour espérer se qualifier pour le prochain Euro cet été.

Hamdani et Doganay tenteront d'enchaîner

Peu après, les U17 d’Adil Hadmani et Kénan Doganay affronteront la Macédoine du Nord (16h). Ils tenteront de prolonger leur dynamique positive après leur succès contre la Slovénie ce mardi (2-0). Également engagés dans la course à l'Euro, les Français accueilleraient positivement une nouvelle victoire.

Ce sera ensuite au tour des U19 portugais, avec Matthias Da Silva, d’entrer en scène. Sur le banc lors de la victoire face à la Pologne mercredi (0-1), le jeune gardien lyonnais visera aussi la qualification pour la compétition européenne en affrontant la Serbie (17h)

Niakhaté et Tessmann en point d’orgue

La journée se terminera en beauté par les rencontres des membres importants de l’effectif de Paulo Fonseca. Moussa Niakhaté, en rassemblement avec le Sénégal à Paris, tentera de venir à bout du Pérou au Stade de France (17h). Ce match amical sera la première sortie des Lions de la Téranga depuis la finale de la CAN et sa conclusion extrasportive.

Tanner Tessmann et les États-Unis défieront un peu plus tard les Diables Rouges de la Belgique (20h30), dans le cadre d'une rencontre sans enjeu. Toutefois, cette opposition servira surtout aux deux nations à préparer la future Coupe du monde prévue du 11 juin au 19 juillet.