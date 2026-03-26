OL : des résultats mitigés pour les jeunes Lyonnais

Deux victoires et un nul. Mercredi, quatre jeunes de l'OL étaient concernés par des matchs internationaux. Kénan Doganay était notamment capitaine des U17.

En attendant le gros menu de ce jeudi, avec les qualifications pour la Coupe du monde notamment, les premiers internationaux lyonnais ont lancé la trêve. Il s'agissait des jeunes, bien que certains évoluent déjà avec les professionnels. Nous retrouvions sur les terrains Adil Hamdani, Kénan Doganay (France U17), Khalis Merah (France U19) et Matthias Da Silva (Portugal U19).

Ils disputaient les éliminatoires à l'Euro de leur catégorie respective. Les deux premiers nommés affrontaient la Slovénie pour entamer le 2e tour. Et ils ont idéalement commencé leur campagne avec un succès 2 à 0. Le milieu de terrain de 17 ans était titulaire et capitaine de sa sélection. Quant à l'ailier, il est entré en jeu à la 71e minute. Prochain rendez-vous samedi face à la Macédoine du Nord.

Les U19 de Merah pas très bien embarqués

Khalis Merah, lui, retrouvait son compère Enzo Molebe, prêté à Montpellier. Les protégés de Bernard Diomède n'ont pas réalisé une bonne opération en partageant les points avec la Norvège (2-2). Et ils ont échappé de peu à la défaite avec l'égalisation sur penalty à la 77e minute. Merah a disputé l'intégralité de la partie. Les Français devront impérativement battre la Suisse le 28 mars.

Enfin, le gardien portugais n'a pas joué, mais il a vu ses coéquipiers parfaitement négocier leur duel contre la Pologne (0-1). Avec ce succès, ils rejoignent la Serbie en tête du groupe. Une formation serbe qu'ils affronteront samedi, avec la possibilité de déjà valider leur billet pour l'Euro avant même de défier l'Angleterre.