Ligue 1 : le menu de l’OL en avril

Éliminé de la Coupe de France et de la Ligue Europa, l’OL retrouvera un rythme plus confortable en avril. Découvrez son programme.
Le retour à un seul match par semaine. Après la trêve, l’OL retrouvera la Ligue 1, une compétition où les Rhodaniens n’avancent plus depuis cinq rencontres. La faute à un mois de mars cauchemardesque. Sur cette période, il a perdu gros, très gros. Éliminé de la Coupe de France par Lens, puis sorti de la Ligue Europa face à Vigo, le club lyonnais s’est également incliné au Vélodrome (3-2) et contre Monaco (1-2) sans, entre-temps, réussir à venir à bout du Paris FC (1-1) ni du Havre (0-0).
Mais au regard du classement, tout reste encore ouvert. Certes, l’écart avec les concurrents à la Ligue des champions s’est réduit, mais la formation rhodanienne ne compte que deux points de retard sur l’OM, troisième. Au-delà de ça, les coéquipiers de Tyler Morton commencent à récupérer plusieurs éléments importants. Pavel Šulc et Afonso Moreira ont réintégré le onze de départ face à l’ASM, tandis que Malick Fofana a pu jouir de quelques minutes contre Vigo et Monaco. Après la trêve, Ainsley Maitland-Niles et Ruben Kluivert pourraient également faire leur retour dans le groupe.
Deux premières rencontres à la portée des Lyonnais
Des renforts bénéfiques pour le staff de Paulo Fonseca, lui aussi sous pression. Pour leur reprise, les partenaires de Corentin Tolisso se déplaceront à Angers, le dimanche 5 avril (15h). Dans le ventre mou du classement, le SCO reste sur deux défaites consécutives à domicile face à Nice (0-2) et Lille (0-1). Une semaine plus tard, le Parc OL sera le théâtre de la réception du FC Lorient. Face aux Merlus, le dimanche 12 avril (20h45), dont le maintien est quasiment assuré, les Rhodaniens auront une revanche à prendre après leur défaite à l’aller au Moustoir (1-0).
Un choc face au Paris-SG
Le sprint final se poursuivra ensuite au Parc des Princes, le dimanche 19 avril (20h45). Souvent considéré comme un choc "bonus" tant la supériorité du PSG est marquée en Ligue 1, les Lyonnais auraient toutefois tout intérêt à prendre des points à Paris. Ce rendez-vous pourrait intervenir entre deux échéances européennes pour le club de la capitale, un contexte qui pourrait jouer en faveur de l’OL si les Parisiens avaient la tête ailleurs.
Enfin, avril s’achèvera par la réception de l’AJ Auxerre, le samedi 25 (17h). Engagée dans une lutte acharnée pour le maintien, la formation de Christophe Pélissier vendra chèrement sa peau à Décines. Dans ce contexte, les Lyonnais devront afficher sérieux et détermination pour conclure ce mois de compétition sur une bonne note et rester pleinement engagés dans la course à l’Europe.
Calendrier de l’OL :
- Angers – OL, dimanche 5 avril à 15h
- OL – FC Lorient, dimanche 12 avril à 20h45
- PSG – OL, dimanche 19 avril à 20h45
- OL – AJ Auxerre, samedi 25 avril à 17h
Il faudra montrer dès le premier match que l'on est reparti comme en début de saison ou en début d'année, pour lancer une série de bons résultats !
Ce premier match face à Angers sera important dans ce sens. Plus que le résultat, ce sera le contenu aussi qui sera important. Quelle intensité les joueurs vont-ils pouvoir mettre? Et quels seront les joueurs disponibles d'ailleurs aussi.
On va déjà croiser les doigts pour le groupe soit au complet à la reprise (oui oui c'est possible !), et pour que les têtes soient remises dans le bon sens ! Tout est encore possible, passons à autre chose après ces mauvaises dernières semaines.
Ça sent vraiment pas bon, le groupe est complètement émoussé, les blessés ne reviennent pas, les concurrents directs sont en meilleure forme, ça sent la six septième place, déjà pas mal alors qu'on devait être en ligue 2...
Justement tout dépend de la reprise. A voir si les joueurs auront eu le temps de récupérer, physiquement mais aussi et surtout mentalement !
Soit on continue sur notre série de mauvais résultats, les joueurs reviennent émoussés, ils n'arrivent pas à se remettre en ordre de marche. Cela voudrait dire que même les retours de blessure n'apportent pas assez.
Soit justement les retours de blessure et la trêve permet à tout le monde de se remettre dans le droit chemin ! On va avoir assez de joueurs pour pouvoir exercer le pressing de Fonseca. On va retrouver nos ailiers, notre attaquant, en faisant des changements on va enfin pouvoir apporter de la qualité sur le terrain ! 🙂