Ligue 1 : le menu de l’OL en avril

Éliminé de la Coupe de France et de la Ligue Europa, l’OL retrouvera un rythme plus confortable en avril. Découvrez son programme.

Le retour à un seul match par semaine. Après la trêve, l’OL retrouvera la Ligue 1, une compétition où les Rhodaniens n’avancent plus depuis cinq rencontres. La faute à un mois de mars cauchemardesque. Sur cette période, il a perdu gros, très gros. Éliminé de la Coupe de France par Lens, puis sorti de la Ligue Europa face à Vigo, le club lyonnais s’est également incliné au Vélodrome (3-2) et contre Monaco (1-2) sans, entre-temps, réussir à venir à bout du Paris FC (1-1) ni du Havre (0-0).

Mais au regard du classement, tout reste encore ouvert. Certes, l’écart avec les concurrents à la Ligue des champions s’est réduit, mais la formation rhodanienne ne compte que deux points de retard sur l’OM, troisième. Au-delà de ça, les coéquipiers de Tyler Morton commencent à récupérer plusieurs éléments importants. Pavel Šulc et Afonso Moreira ont réintégré le onze de départ face à l’ASM, tandis que Malick Fofana a pu jouir de quelques minutes contre Vigo et Monaco. Après la trêve, Ainsley Maitland-Niles et Ruben Kluivert pourraient également faire leur retour dans le groupe.

Deux premières rencontres à la portée des Lyonnais

Des renforts bénéfiques pour le staff de Paulo Fonseca, lui aussi sous pression. Pour leur reprise, les partenaires de Corentin Tolisso se déplaceront à Angers, le dimanche 5 avril (15h). Dans le ventre mou du classement, le SCO reste sur deux défaites consécutives à domicile face à Nice (0-2) et Lille (0-1). Une semaine plus tard, le Parc OL sera le théâtre de la réception du FC Lorient. Face aux Merlus, le dimanche 12 avril (20h45), dont le maintien est quasiment assuré, les Rhodaniens auront une revanche à prendre après leur défaite à l’aller au Moustoir (1-0).

Un choc face au Paris-SG

Le sprint final se poursuivra ensuite au Parc des Princes, le dimanche 19 avril (20h45). Souvent considéré comme un choc "bonus" tant la supériorité du PSG est marquée en Ligue 1, les Lyonnais auraient toutefois tout intérêt à prendre des points à Paris. Ce rendez-vous pourrait intervenir entre deux échéances européennes pour le club de la capitale, un contexte qui pourrait jouer en faveur de l’OL si les Parisiens avaient la tête ailleurs.

Enfin, avril s’achèvera par la réception de l’AJ Auxerre, le samedi 25 (17h). Engagée dans une lutte acharnée pour le maintien, la formation de Christophe Pélissier vendra chèrement sa peau à Décines. Dans ce contexte, les Lyonnais devront afficher sérieux et détermination pour conclure ce mois de compétition sur une bonne note et rester pleinement engagés dans la course à l’Europe.

Calendrier de l’OL :