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Inès Benyahia avec les supporters d'OL Lyonnes
Inès Benyahia avec les supporters d’OL Lyonnes (Photo by Pauline Figuet / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

OL Lyonnes : Benyahia et Bacha participeront à une conférence à Vaulx-en-Velin ce jeudi

  • par Elohan Latta

    • Inès Benyahia et Selma Bacha participeront à une conférence, jeudi 26 mars à Vaulx-en-Velin, à l’occasion du "mois des droits des femmes".

    Une attitude exemplaire sur et en dehors du terrain. Depuis son retour au plus haut niveau sous les ordres de Jonatan Giráldez, l’internationale espoir française Inès Benyahia est devenue un atout majeur de l’équipe de l’OL Lyonnes. Cette saison, la milieu de terrain a disputé 12 matchs en Première Ligue, pour un bilan de trois buts, dont un superbe coup franc inscrit lors du derby le 8 février dernier (4-0).

    Une rencontre dans laquelle la native de Sète a porté, pour la première fois de sa carrière, le brassard de capitaine. Ce jeudi soir, elle sera accompagnée de sa coéquipière Selma Bacha pour participer à une conférence organisée à l’occasion du "mois des droits des femmes" à Vaux-en-Velin. La défenseure gauche avait déjà participé, en novembre 2025, à une réunion sur la place du sport face à la violence.

    Une conférence pour partager leurs visions du sport féminin

    Les joueuses lyonnaises seront présentes aux côtés de Vanessa Le Moigne (journaliste beIN SPORTS), Dounia Abdourahim (handballeuse de l’ASUL Vaulx-en-Velin) et Cyril Collot (journaliste à L’Équipe Live et SBC 360) pour intervenir lors de cette assemblée organisée par l’Office municipal des sports de Vaulx-en-Velin.

    Les échanges se structureront autour de trois mots-clés : oser, performer et inspirer. Et à propos d’une thématique : "Les femmes changent le jeu !", comme l’indique le compte Instagram de l’association Office municipale de Vaux-en-Velin. La séance se tiendra le jeudi 26 mars à 20h au planétarium de la place de la Nation. L’entrée sera gratuite.

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