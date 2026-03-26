En lutte judiciaire avec l'OL, John Textor fait aussi face à certaines accusations à Botafogo. L'association a déposé une requête visant à annuler l'injonction qui permet à l'Américain de gérer le club.

Les avocats de John Textor doivent se frotter les mains à l'heure actuelle. L'homme d'affaires a entamé des poursuites judiciaires contre Eagle, et s'apprête à en faire de même contre l'Olympique lyonnais. Une manœuvre qui inclut Botafogo, et qui trouve sa source dans des dettes concernant les transferts fantômes de plusieurs joueurs.

Sauf qu'au Brésil aussi, l'Américain est contesté. Ainsi, O'Globo révèle que l'association de Fogo', qui détient 10% de la société anonyme de football (SAF), a déposé une requête mercredi devant le tribunal de justice de Rio de Janeiro. Son objectif ? Faire annuler l'injonction qui autorise le patron de la holding Eagle Football à garder la tête des opérations du club.

L'association évoque "une gestion potentiellement imprudente"

Cette dernière date d'octobre de l'année dernière, et permet à John Textor de demeurer l'actionnaire principal. Mais il a interdiction de négocier les actifs de la SAF, ou l'institution en elle-même. Sauf que selon l'avocat de l'association, "le club a fait preuve à plusieurs reprises, tout au long de la procédure, d'une gestion potentiellement imprudente et d'un non-respect des décisions de justice."

Il craint notamment "que l'administration actuelle réalise de nouvelles opérations de crédit et d'anticipation de recettes, dans des conditions défavorables au SAF, dans le but de masquer la réalité financière." Cette affaire sera tranchée par le tribunal arbitral, et en attendant la décision, John Textor restera bien à la direction de Botafogo.