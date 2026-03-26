En lutte judiciaire avec l'OL, John Textor fait aussi face à certaines accusations à Botafogo. L'association a déposé une requête visant à annuler l'injonction qui permet à l'Américain de gérer le club.
Les avocats de John Textor doivent se frotter les mains à l'heure actuelle. L'homme d'affaires a entamé des poursuites judiciaires contre Eagle, et s'apprête à en faire de même contre l'Olympique lyonnais. Une manœuvre qui inclut Botafogo, et qui trouve sa source dans des dettes concernant les transferts fantômes de plusieurs joueurs.
Sauf qu'au Brésil aussi, l'Américain est contesté. Ainsi, O'Globo révèle que l'association de Fogo', qui détient 10% de la société anonyme de football (SAF), a déposé une requête mercredi devant le tribunal de justice de Rio de Janeiro. Son objectif ? Faire annuler l'injonction qui autorise le patron de la holding Eagle Football à garder la tête des opérations du club.
L'association évoque "une gestion potentiellement imprudente"
Cette dernière date d'octobre de l'année dernière, et permet à John Textor de demeurer l'actionnaire principal. Mais il a interdiction de négocier les actifs de la SAF, ou l'institution en elle-même. Sauf que selon l'avocat de l'association, "le club a fait preuve à plusieurs reprises, tout au long de la procédure, d'une gestion potentiellement imprudente et d'un non-respect des décisions de justice."
Il craint notamment "que l'administration actuelle réalise de nouvelles opérations de crédit et d'anticipation de recettes, dans des conditions défavorables au SAF, dans le but de masquer la réalité financière." Cette affaire sera tranchée par le tribunal arbitral, et en attendant la décision, John Textor restera bien à la direction de Botafogo.
En fait, le club social a fait appel du maintien de Textor, car le tribunal a rejeté toutes les actions en cours, pour les renvoyer devant la cour arbitrale, en gardant les principales mesures provisoires (Textor reste à la tête de la SAF, il ne peut prendre aucune décision concernant les transferts de joueurs ou l'endettement sans l'accord du Club Social, et il ne peut pas y avoir de changement capitalistique au sein de leur club). Le club social (les socios) détient 10% de la SAF et a un pouvoir de contrôle de la structure. Ils s'opposent clairement à Textor depuis qu'il leur a demandé d'approuver un prêt à court terme, avec de hauts intérêts, d'un fond 'ami', pour débloquer le transfer ban de la FIFA, en prévoyant une clause pour transformer ce nouvel emprunt en parts du club, ce qui aurait dilué Eagle FH... une procédure clairement interdite par la justice brésilienne ! Le fond a quand même versé 25 millions de $ au club, en urgence, mais pas le reste de l'apport prévu, car le contrat n'a jamais été signé par la SAF, suite à ce refus des socios !
Il est important de préciser qu'il n'y a pas encore eu d'action judiciaire de Botafogo contre l'OL. C'est bien ce qu'ils annoncent, mais je pense que c'est juste une action de communication de Textor pour distraire les supporters du club et éviter que la pression pour demander son départ soit trop forte.
S'il y avait des créances irréfutables, cela fait longtemps que Textor aurait fait de l'affacturage pour refiler cette dette à un tiers, et faire rentrer du cash. Ou il aurait fait un référé, ou saisi la FIFA. Si cela n'a pas été fait, c'est bien que c'est contestable, que cela prendrait des années à être jugé en justice, ou que c'est tout simplement complètement faux !
Salut Mopi, j'avoue ne pas tout comprendre à ce jargon financier.
Que faut-il en conclure pour l'OL ?
Bonjour Mopi ... En faite Textor se sert de l'Olympique Lyonnais pour faire diversion face à ses détracteurs de Fogo. A charge de ses avocats de prouver que le club Lyonnais est la cause des ennuis financiers de Fogo pur gagner du temps pour sortir de ses manipulations hasardeuses. Sacré bonhomme ! Si ce n'était pas la vie de mon club de cœur en jeu je m amuserais de cet homme d affaires ratées...
En tout cas j en profite Mopi pour dire que j apprécie souvent tes posts précis et posés.
Merci à toi ! Je te retourne le compliment. Je ne suis pas toujours si posé que cela. J'étais un peu énervé, il y a quelques jours, après la défaite contre Monaco, autant par le résultat, que par l'ambiance du forum 😉
Concernant Textor, c'est exactement ça. Il utilise des grosses ficelles de com, pour gagner du temps et faire diversion. Il y a deux semaines, il y a eu une vidéo de notre ancien joueur, Rafael, qui a fait plusieurs années à Botafogo, où il a terminé la saison dernière. Il se moquait de Textor en disant qu'il ne pouvait pas s'empêcher de mentir, que c'était une seconde nature pour lui, et que même quand il était pris en flagrant délit, il était quand même capable d'inventer une histoire incroyable pour nier l'irréfutable ! Il en parlait avec affection, en disant que c'était quelqu'un de très sympa par ailleurs.
Les plus grands 'con-men' sont aussi fascinants que terrifiants. Il y en a même un qui dirige la plus grande puissance au monde !
Vivement que l'on sorte de l'étau de Textor. Je pense aussi, comme l'auteur de cette bonne synthèse, qu'il y aura certainement une restructuration du capital de EFH lorsqu'Iconic gagnera (probablement) son procès, dans les prochains mois. Cela peut définitivement écarter Textor du pouvoir. Mais, il tente encore de faire rentrer des fonds pour le sauver. On parle actuellement, à nouveau, de Sportsbank (ceux qui devaient racheter CP avec lui) qui serait en discussion avec Ares.
https://www.gazetabotafogo.com/2026/03/eagle-football-sob-pressao-ares-como.html