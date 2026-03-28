Actualités
John Textor lors de Pontarlier - OL
John Textor lors de Pontarlier – OL (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)

OL : John Textor se défend après son éviction d'Eagle Bidco

  • par Gwendal Chabas
  • 2 Commentaires

    • À la suite de sa mise hors-jeu d'Eagle Bidco vendredi, John Textor sort du silence à travers un communiqué. Il demande des comptes "à Ares pour ses agissements prédateurs et ses violations de la loi."

    Il n'allait certainement pas rester sans rien dire. Ce n'est pas son genre. Vendredi, Eagle Football Holdings Bidco Limited a annoncé que John Textor avait perdu le contrôle de la maison mère de l'OL. C'est le cabinet Cork Gully, spécialiste des restructurations financières et opérationnelles, qui le remplace à la direction.

    L'entreprise basée à Londres intervient "en vertu du droit anglais de l'insolvabilité suite à des cas de défaut de paiement au titre de ses accords financiers", insistait-elle dans un communiqué. Des allégations auxquelles a répondu l'homme d'affaires par le biais d'un texte paru sur le site Eagle Football Holding.

    Attaque frontale envers le fonds Ares

    Dès le titre, il indique "s'opposer à la nomination d'un administrateur pour sa filiale britannique Eagle Football Holdings Bidco". Il se dit d'ailleurs "profondément choqué par la décision unilatérale et prédatrice d'Ares Capital Corporation de démanteler une entreprise multiclubs financièrement viable qui a transformé avec succès des clubs insolvables en réussites sportives qui, lorsqu'elles sont gérées de manière collaborative, sont rentables en 2026 et au-delà."

    Une déclaration qui, évidemment, est à prendre avec du recul lorsqu'on connaît la situation des différentes organisations. À commencer par l'Olympique lyonnais, qui affichait pour 2024-2025 un résultat net déficitaire de plus de 200 M€. Mais il n'est pas le seul à se trouver en mauvaise posture.

    Textor veut "reprendre le contrôle" d'Eagle Bidco

    En guerre ouverte avec Ares, le natif du Missouri s'en prend frontalement au fonds d'investissement. Comme il l'avait déjà fait en février, John Textor affirme que son désormais adversaire a "pris le contrôle par la création d'un conseil d'administration fantôme, en violation des lois françaises et britanniques. Non seulement il s'agissait d'un changement de contrôle non autorisé d'une société cotée en bourse, mais il a été dissimulé à Eagle Football et aux actionnaires. Il est clair qu'Ares n'agit pas de manière irréprochable."

    De fait, il entend lui demander des comptes "pour ses agissements et ses violations flagrantes de la loi", car il souhaite "reprendre le contrôle de l'entreprise". Entre le sexagénaire et son créancier, la bataille se poursuit, au détriment de l'OL, qui aimerait bien sortir de toutes ces manœuvres.

    à lire également
    Michele Kang, présidente de l'OL, avec Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger
    L'OL reporte la publication de ses comptes semestriels
    2 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - sam 28 Mar 26 à 11 h 16

      "une entreprise multiclubs financièrement viable "

      "lorsqu'elles sont gérées de manière collaborative, sont rentables en 2026 et au-delà."

      rappelle moi quelles sont les ardoises de l'OL et de Botafogo , johnny pas be good ??

      Est il sain d'esprit ?
      Ce type est complètement dérangé , il y a un souci d'ordre mental , il aurait peut être besoin de soins ?
      Asile psychiatrique ( ou Goulag pour tongarino ) , la question se pose sérieusement .

      Signaler
    2. Avatar
      olgoneforever - sam 28 Mar 26 à 11 h 27

      Ouhla je ne commente plus c'est lassant ...
      Je serais avocat d'affaires je chercherai à avoir Textor comme client !

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    OL Lyonnes - Wolfsburg le 2 avril à Décines
    OL Lyonnes - Wolfsburg : profitez de deux offres spéciales 16/03/26
    John Textor lors de Pontarlier - OL
    OL : John Textor se défend après son éviction d'Eagle Bidco 11:00
    Yannis Lagha lors du match entre la réserve de l'OL et de Clermont
    OL Académie : la réserve veut retrouver le goût du succès 10:10
    Michele Kang, présidente de l'OL, avec Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger
    L'OL reporte la publication de ses comptes semestriels 09:25
    John Textor avec son chapeau de cowboy lors d'OL - PSG
    John Textor poussé hors d'Eagle Bidco, l'OL très peu impacté 08:30
    Tanner Tessmann, milieu des Etats-Unis
    OL : un samedi chargé pour les internationaux 08:00
    Charlène Laur, arbitre de Première Ligue
    Première Ligue : Charlène Laur au sifflet de Strasbourg - OL Lyonnes 07:30
    Wendie Renard en discussions avec Selma Bacha et Kadidiatou Diani lors d'OL - Arsenal
    Strasbourg - OL Lyonnes : Giraldez laisse de nombreuses joueuses au repos 27/03/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    Coupe Gambardella : OL - Rennes le 5 avril au GOLTC (15h) 27/03/26
    Nicolas Tagliafico avec l'Argentine
    OL - Internationaux : Tagliafico et De Carvalho sur les terrains ce vendredi 27/03/26
    Les joueurs de l'OL incitent à venir soutenir OL Lyonnes contre Wolfsburg 27/03/26
    Afonso Moreira lors d'Auxerre - OL
    Ligue 1 : OL - Auxerre avancé à 15h le 25 avril prochain 27/03/26
    Le trio de choc de "Tant qu'il y aura des Gones"
    OL, Ligue 1, sprint final, TKYDG… abonnez-vous à notre chaîne YouTube 27/03/26
    Diego Moreira buteur avec Strasbourg
    Diego Moreira (ex-OL) : "Quand je suis arrivé à Strasbourg, j’ai été libéré" 27/03/26
    Maïssa Fathallah, défenseuse de l'OL Lyonnes
    OL Académie : le programme du week-end 27/03/26
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    OL Lyonnes : un entraînement ouvert au public le samedi 4 avril 27/03/26
    Paulo Fonseca, à l'entrainement de l'OL
    OL : un week-end prolongé de repos pour ceux restés à Décines 27/03/26
    Wendie Renard et Selma Bacha (OL Lyonnes) avec de jeunes footballeuses à Chasselay
    OL Lyonnes : Bacha et Renard engagées dans la lutte contre le cyberharcèlement 27/03/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut