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Yannis Lagha lors du match entre la réserve de l'OL et de Clermont
Yannis Lagha lors du match entre la réserve de l’OL et de Clermont (crédit : David Hernandez)

OL Académie : la réserve veut retrouver le goût du succès

  • par Gwendal Chabas

    • Sans victoire depuis le 21 février, la réserve de l'OL a besoin de quelques points pour assurer son maintien en National 3. Peut-elle les décrocher ce samedi à Fos-sur-Mer, le leader ?

    Elle n'est pas encore en danger dans la course au maintien. Avec 26 unités au compteur à six journées du terme, la réserve de l'OL possède huit longueurs d'avance sur l'ASPTT Dijon, premier relégable. Club dijonnais que les hommes de Gueïda Fofana n'ont pas réussi à battre le week-end dernier à domicile (0-0). À défaut de voir bien plus haut au classement, ils espèrent au moins finir correctement la saison avec des victoires.

    4 matchs sans victoire pour l'OL

    Car les Gones n'ont plus gagné depuis le 21 février, à Cannet-Roche (1-2). Ils restent sur deux nuls et une défaite en championnat, en plus d'un revers en Challenge Espoirs face à Toulouse (1-3). L'Olympique lyonnais aimerait donc mettre fin à cette mauvaise série ce samedi. Il se rend à Fos-sur-Mer, dans le Var, afin d'affronter l'Étoile Sportive Fosséenne à 18 heures.

    Un match difficile attend les Rhodaniens. En effet, ils voyagent chez le premier de la poule H, à la lutte pour la montée en National 2 avec Bourgoin, Marseille et Lyon-La Duchère. Actuellement 8e, l'OL peut-il créer la surprise ? À l'aller, le 22 novembre 2025, les deux équipes s'étaient séparées sur un score de parité (1-1), avec un but varois contre son camp pour l'égalisation lyonnaise dans les ultimes instants.

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