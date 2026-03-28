Actualités
Michele Kang, présidente de l'OL, avec Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger
Michele Kang, présidente de l’OL, avec Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger (Photo by Alex MARTIN / AFP)

L'OL reporte la publication de ses comptes semestriels

  • par Gwendal Chabas
  • 3 Commentaires

    • Le bilan comptable de l'OL pour la période allant de juillet à décembre 2025 ne sera pas disponible avant avril. En effet, le club doit repousser sa publication pour diverses raisons.

    En attendant de connaître le dénouement de la saison lyonnaise en Ligue 1, ça bouge dans les coulisses. Pas directement dans les bureaux de Décines, mais plutôt chez la maison mère, Eagle Football Holdings Bidco Limited. En effet, John Textor vient d'être écarté au profit du cabinet Cork Gully. Un changement qui force l'OL à repousser la publication de ses comptes semestriels.

    En réalité, ce n'est qu'une partie de l'explication fournie par le club pour expliquer le retard qu'aura le document. "La Société ne sera pas en mesure de l'arrêter (ni de partager le rapport) d'ici au 31 mars 2026", explique le groupe dans son communiqué. Il est encore entre les mains des commissaires aux comptes.

    L'OL discute avec ses partenaires pour clarifier leur engagement

    Quand pourra-t-on lire ce bilan portant sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2025 ? L'Olympique lyonnais "met tout en œuvre pour finaliser et dévoiler ses états financiers dans les meilleurs délais, et informera le marché au plus vite de la date de leur publication", assure-t-il. Il faut d'ailleurs préciser qu'il "est en discussion avec certains partenaires financiers pour clarifier les engagements sous-jacents", sans en dire davantage.

    à lire également
    John Textor avec son chapeau de cowboy lors d'OL - PSG
    John Textor poussé hors d'Eagle Bidco, l'OL très peu impacté
    3 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - sam 28 Mar 26 à 9 h 33

      Chaud patate en coulisse , mais seule Kang peut nous sortir d'un tel merdier ...
      Le ricain aura fait de sacrés dégats en deux ans , on n'aurait pas pu avoir pire que lui .

      Signaler
    2. Avatar
      gg - sam 28 Mar 26 à 9 h 46

      Hello,

      En ce moment ça bouge en coulisses, est-ce positif pour l’OL, seul l’avenir nous le dira, mais déjà je suis heureux de l’éviction définitive de John Textor de toute décision pouvant impacter de près ou de loin notre club.

      Je ne sais pas si j’ai raison, mais je fais grande confiance à Michele Kang pour nous sortir positivement de cette situation.
      D’ailleurs en terme de story telling, je trouve dommage qu’il n’y ait pas plus de communication autour du fait qu’elle soit la première femme présidente d’un club de foot de ligue 1.
      Qui plus est, que cette femme est étrangère à la France et doit s’adapter à notre culture, surtout qu’elle même est américaine issue de l’immigration coréenne.

      Franchement, c’est un très beau symbole de compétences qui casse les frontières et les cultures. C’est un exemple pour tant de femmes, tant de personnes issues de l’immigration et au final tout le monde.

      Je veux qu’on parle de l’OL en bien, en beau et en précurseur !

      Signaler
    3. Olympien First
      Olympien First - sam 28 Mar 26 à 9 h 53

      On est dans le flou, et ça risque de durer un moment. Je veux bien être optimiste, mais dans ce monde du "business", on devrait se montrer bien plus prudent concernant l'issue (pour l'OL) de ce feuilleton floridien.

      L'optimisme affiché par certains articles me parait bien prématuré. Mais bon, espérons que leurs auteurs auront raison.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    OL Lyonnes - Wolfsburg le 2 avril à Décines
    OL Lyonnes - Wolfsburg : profitez de deux offres spéciales 16/03/26
    Michele Kang, présidente de l'OL, avec Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger
    L'OL reporte la publication de ses comptes semestriels 09:25
    John Textor avec son chapeau de cowboy lors d'OL - PSG
    John Textor poussé hors d'Eagle Bidco, l'OL très peu impacté 08:30
    Tanner Tessmann, milieu des Etats-Unis
    OL : un samedi chargé pour les internationaux 08:00
    Charlène Laur, arbitre de Première Ligue
    Première Ligue : Charlène Laur au sifflet de Strasbourg - OL Lyonnes 07:30
    Wendie Renard en discussions avec Selma Bacha et Kadidiatou Diani lors d'OL - Arsenal
    Strasbourg - OL Lyonnes : Giraldez laisse de nombreuses joueuses au repos 27/03/26
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    Coupe Gambardella : OL - Rennes le 5 avril au GOLTC (15h) 27/03/26
    Nicolas Tagliafico avec l'Argentine
    OL - Internationaux : Tagliafico et De Carvalho sur les terrains ce vendredi 27/03/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les joueurs de l'OL incitent à venir soutenir OL Lyonnes contre Wolfsburg 27/03/26
    Afonso Moreira lors d'Auxerre - OL
    Ligue 1 : OL - Auxerre avancé à 15h le 25 avril prochain 27/03/26
    Le trio de choc de "Tant qu'il y aura des Gones"
    OL, Ligue 1, sprint final, TKYDG… abonnez-vous à notre chaîne YouTube 27/03/26
    Diego Moreira buteur avec Strasbourg
    Diego Moreira (ex-OL) : "Quand je suis arrivé à Strasbourg, j’ai été libéré" 27/03/26
    Maïssa Fathallah, défenseuse de l'OL Lyonnes
    OL Académie : le programme du week-end 27/03/26
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    OL Lyonnes : un entraînement ouvert au public le samedi 4 avril 27/03/26
    Paulo Fonseca, à l'entrainement de l'OL
    OL : un week-end prolongé de repos pour ceux restés à Décines 27/03/26
    Wendie Renard et Selma Bacha (OL Lyonnes) avec de jeunes footballeuses à Chasselay
    OL Lyonnes : Bacha et Renard engagées dans la lutte contre le cyberharcèlement 27/03/26
    Tanner Tessmann lors d'OM - OL
    Ligue 1 : combien de points devra obtenir l'OL pour finir 3e ? 27/03/26
    Caroline Weir lors de Real Madrid - Arsenal
    Mercato : une cadre du Real Madrid à OL Lyonnes ? 27/03/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut