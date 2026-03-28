L'OL reporte la publication de ses comptes semestriels

Le bilan comptable de l'OL pour la période allant de juillet à décembre 2025 ne sera pas disponible avant avril. En effet, le club doit repousser sa publication pour diverses raisons.
En attendant de connaître le dénouement de la saison lyonnaise en Ligue 1, ça bouge dans les coulisses. Pas directement dans les bureaux de Décines, mais plutôt chez la maison mère, Eagle Football Holdings Bidco Limited. En effet, John Textor vient d'être écarté au profit du cabinet Cork Gully. Un changement qui force l'OL à repousser la publication de ses comptes semestriels.
En réalité, ce n'est qu'une partie de l'explication fournie par le club pour expliquer le retard qu'aura le document. "La Société ne sera pas en mesure de l'arrêter (ni de partager le rapport) d'ici au 31 mars 2026", explique le groupe dans son communiqué. Il est encore entre les mains des commissaires aux comptes.
L'OL discute avec ses partenaires pour clarifier leur engagement
Quand pourra-t-on lire ce bilan portant sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2025 ? L'Olympique lyonnais "met tout en œuvre pour finaliser et dévoiler ses états financiers dans les meilleurs délais, et informera le marché au plus vite de la date de leur publication", assure-t-il. Il faut d'ailleurs préciser qu'il "est en discussion avec certains partenaires financiers pour clarifier les engagements sous-jacents", sans en dire davantage.
Chaud patate en coulisse , mais seule Kang peut nous sortir d'un tel merdier ...
Le ricain aura fait de sacrés dégats en deux ans , on n'aurait pas pu avoir pire que lui .
Hello,
En ce moment ça bouge en coulisses, est-ce positif pour l’OL, seul l’avenir nous le dira, mais déjà je suis heureux de l’éviction définitive de John Textor de toute décision pouvant impacter de près ou de loin notre club.
Je ne sais pas si j’ai raison, mais je fais grande confiance à Michele Kang pour nous sortir positivement de cette situation.
D’ailleurs en terme de story telling, je trouve dommage qu’il n’y ait pas plus de communication autour du fait qu’elle soit la première femme présidente d’un club de foot de ligue 1.
Qui plus est, que cette femme est étrangère à la France et doit s’adapter à notre culture, surtout qu’elle même est américaine issue de l’immigration coréenne.
Franchement, c’est un très beau symbole de compétences qui casse les frontières et les cultures. C’est un exemple pour tant de femmes, tant de personnes issues de l’immigration et au final tout le monde.
Je veux qu’on parle de l’OL en bien, en beau et en précurseur !
On est dans le flou, et ça risque de durer un moment. Je veux bien être optimiste, mais dans ce monde du "business", on devrait se montrer bien plus prudent concernant l'issue (pour l'OL) de ce feuilleton floridien.
L'optimisme affiché par certains articles me parait bien prématuré. Mais bon, espérons que leurs auteurs auront raison.