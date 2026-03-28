L'OL reporte la publication de ses comptes semestriels

Le bilan comptable de l'OL pour la période allant de juillet à décembre 2025 ne sera pas disponible avant avril. En effet, le club doit repousser sa publication pour diverses raisons.

En attendant de connaître le dénouement de la saison lyonnaise en Ligue 1, ça bouge dans les coulisses. Pas directement dans les bureaux de Décines, mais plutôt chez la maison mère, Eagle Football Holdings Bidco Limited. En effet, John Textor vient d'être écarté au profit du cabinet Cork Gully. Un changement qui force l'OL à repousser la publication de ses comptes semestriels.

En réalité, ce n'est qu'une partie de l'explication fournie par le club pour expliquer le retard qu'aura le document. "La Société ne sera pas en mesure de l'arrêter (ni de partager le rapport) d'ici au 31 mars 2026", explique le groupe dans son communiqué. Il est encore entre les mains des commissaires aux comptes.

L'OL discute avec ses partenaires pour clarifier leur engagement

Quand pourra-t-on lire ce bilan portant sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2025 ? L'Olympique lyonnais "met tout en œuvre pour finaliser et dévoiler ses états financiers dans les meilleurs délais, et informera le marché au plus vite de la date de leur publication", assure-t-il. Il faut d'ailleurs préciser qu'il "est en discussion avec certains partenaires financiers pour clarifier les engagements sous-jacents", sans en dire davantage.