Botafogo devrait plus de 5 millions d'euros à l'OL

D'après les informations d'ESPN, les dettes de Botafogo envers différents clubs, investisseurs, entraîneurs et joueurs s'élèveraient à 192,5 millions d'euros. Dans cette somme, on retrouve 5,2 millions d'euros pour l'OL.

Mercredi, nous avons appris que le tribunal de Rio de Janeiro avait condamné l'OL à verser 21 millions d'euros à Botafogo. Une ligne de plus dans le litige qui oppose aujourd'hui les deux "cousins" du Eagle Football Bidco. En attendant de connaître le véritable débouché de cette histoire, ESPN s'est intéressé aux dettes de la formation carioca.

Dans un article paru ce jeudi, le média international a révélé la liste des créanciers actuels du club. Car mercredi, Fogo' a déposé devant le tribunal une demande de redressement judiciaire dans le cadre d'une démarche stratégique de réorganisation financière. L'idée de l'opération est de renégocier avec les institutions et les personnes à qui il doit de l'argent, la situation étant devenue critique.

Des dettes envers Almada ou encore Jeffinho

Le champion du Brésil 2024 aurait un passif s'élevant à 192,5 millions d'euros envers diverses entités. Une somme "déjà exigible ou à échéance prochaine, jusqu'à fin 2026". Ce qui est d'autant plus préoccupant pour le Glorioso. Ils sont redevables envers des équipes brésiliennes et internationales bien sûr, mais aussi des joueurs, des entreprises et des entraîneurs.

Dans cette énumération, nous retrouvons l'Olympique lyonnais. Botafogo lui devrait environ 5,2 millions d'euros. On y voit également Atlanta (33 M€), Nottingham Forest (20,4 M€) ou encore Benfica (11,5 M€). Chez les athlètes, cela concernerait Igor Jesus (3 M€), Thiago Almada (457 705 euros) ou encore Jeffinho (257 955). Des noms bien connus des supporters rhodaniens qui ont suivi les transferts de l'OL sous John Textor.