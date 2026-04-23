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John Textor, propriétaire de l'OL et patron d'Eagle Football
John Textor, propriétaire de l’OL et patron d’Eagle Football (Photo by Jhony Pinho / AGIF / AGIF via AFP)

Botafogo devrait plus de 5 millions d'euros à l'OL

  • par Gwendal Chabas
  • 2 Commentaires

    • D'après les informations d'ESPN, les dettes de Botafogo envers différents clubs, investisseurs, entraîneurs et joueurs s'élèveraient à 192,5 millions d'euros. Dans cette somme, on retrouve 5,2 millions d'euros pour l'OL.

    Mercredi, nous avons appris que le tribunal de Rio de Janeiro avait condamné l'OL à verser 21 millions d'euros à Botafogo. Une ligne de plus dans le litige qui oppose aujourd'hui les deux "cousins" du Eagle Football Bidco. En attendant de connaître le véritable débouché de cette histoire, ESPN s'est intéressé aux dettes de la formation carioca.

    Dans un article paru ce jeudi, le média international a révélé la liste des créanciers actuels du club. Car mercredi, Fogo' a déposé devant le tribunal une demande de redressement judiciaire dans le cadre d'une démarche stratégique de réorganisation financière. L'idée de l'opération est de renégocier avec les institutions et les personnes à qui il doit de l'argent, la situation étant devenue critique.

    Des dettes envers Almada ou encore Jeffinho

    Le champion du Brésil 2024 aurait un passif s'élevant à 192,5 millions d'euros envers diverses entités. Une somme "déjà exigible ou à échéance prochaine, jusqu'à fin 2026". Ce qui est d'autant plus préoccupant pour le Glorioso. Ils sont redevables envers des équipes brésiliennes et internationales bien sûr, mais aussi des joueurs, des entreprises et des entraîneurs.

    Dans cette énumération, nous retrouvons l'Olympique lyonnais. Botafogo lui devrait environ 5,2 millions d'euros. On y voit également Atlanta (33 M€), Nottingham Forest (20,4 M€) ou encore Benfica (11,5 M€). Chez les athlètes, cela concernerait Igor Jesus (3 M€), Thiago Almada (457 705 euros) ou encore Jeffinho (257 955). Des noms bien connus des supporters rhodaniens qui ont suivi les transferts de l'OL sous John Textor.

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    2 commentaires
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - jeu 23 Avr 26 à 16 h 59

      C'est pas marrant mais j'en ai rigolé quand même tellement ça prend une tournure à la comedia del arte.

      Seulement 5,2 millions alors qu'on leur devrait dans les 160 millions ?? Ça devient dingue cette histoire.

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    2. Avatar
      Poupette38 - jeu 23 Avr 26 à 17 h 04

      On a en déjà eu connaissance, concernant le transfert de Jeffinho qui n'a pas été réglé à (ex) OL

      "Lyon réclame de l'argent à Botafogo devant la FIFA à propos du transfert de Jeffinho"

      "Il en va ainsi de Jeffinho, acheté 10 millions d'euros à Botafogo en janvier 2023 alors qu'il était plutôt estimé à cinq fois moins (merci JT, alors qu'il ose dire que l'on a "déplumé" Borafogo pour avantager l'OL) et revendu, deux ans plus tard, 5,3 millions d'euros au club de Rio de Janeiro".
      C'est cet argent que l'OL réclame à Botafogo .

      Signaler

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