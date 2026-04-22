L'OL contraint de payer 21 millions d'euros à Botafogo ?

Dans le large litige qui oppose Botafogo à l'OL, le tribunal de Rio de Janeiro a donné une décision favorable au club brésilien. L'OL est sommé de verser 21 millions d'euros, mais n'a pas été notifié de cette décision dans un procès unilatéral et non contradictoire.

On ne va pas se mentir, les supporters de l'OL n'attendent qu'une chose : que le club rhodanien sorte très rapidement de cette multipropriété qu'est Eagle Football pour ne plus avoir à entendre ce genre d'informations. La dernière en date provient du Brésil et de Rio de Janeiro avec une information révélée par Globo. Le média brésilien assure que l'OL a été condamné à verser 21 millions d'euros à Botafogo suite à une décision du tribunal régional de Rio.

Une décision valable en France ?

Cette décision en faveur du club carioca s'ajoute au litige qui peut exister entre les deux formations depuis plusieurs mois et notamment la demande de 125 millions d'euros de "Fogo" à l'OL ces dernières semaines. Sollicité par Olympique-et-Lyonnais, le club rhodanien indique attendre de recevoir les documents en question avant de réagir. La question est de savoir si cette décision peut s'appliquer ou non en France.