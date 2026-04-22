L'OL contraint de payer 21 millions d'euros à Botafogo ?

Dans le large litige qui oppose Botafogo à l'OL, le tribunal de Rio de Janeiro a donné une décision favorable au club brésilien. L'OL est sommé de verser 21 millions d'euros, mais n'a pas été notifié de cette décision dans un procès unilatéral et non contradictoire.
On ne va pas se mentir, les supporters de l'OL n'attendent qu'une chose : que le club rhodanien sorte très rapidement de cette multipropriété qu'est Eagle Football pour ne plus avoir à entendre ce genre d'informations. La dernière en date provient du Brésil et de Rio de Janeiro avec une information révélée par Globo. Le média brésilien assure que l'OL a été condamné à verser 21 millions d'euros à Botafogo suite à une décision du tribunal régional de Rio.
Une décision valable en France ?
Cette décision en faveur du club carioca s'ajoute au litige qui peut exister entre les deux formations depuis plusieurs mois et notamment la demande de 125 millions d'euros de "Fogo" à l'OL ces dernières semaines. Sollicité par Olympique-et-Lyonnais, le club rhodanien indique attendre de recevoir les documents en question avant de réagir. La question est de savoir si cette décision peut s'appliquer ou non en France.
Cette info est surréaliste, on peut faire un procès sans convoquer la partie adverse et sans même en informer quiconque. Ce monde est dingue
C'est caduc , un procès non contradictoire , le club va répondre .
Il faut mettre un contrat sur Textor pour l'empêcher de nuire ultérieurement .
Normalement c'est comme tu dis caduque , Fifa devrait rappeler à Botafogo comment se passe un jugement contradictoire en Europe ....
Je ne sais si un tribunal civile , peut avoir les compétences pour être décisionnaire dans le monde du sport....
Pourquoi ne pas demander à Textor. Il dit être riche xD
146 millions en tout 😱 , si c'est vraiment le cas on peut déjà vendre tout le monde , sauf la réserve avec laquelle on fera la LDC 🫣