Première Ligue : suivez OL Lyonnes – Dijon FCO en direct

  • par Tristan Le Pezennec
  • 1 Commentaire

    • La Première Ligue reprend ses droits ce mercredi après la trêve internationale. Avec Arsenal dans le viseur, OL Lyonnes reçoit le Dijon FCO à 18h45.

    Les internationales d’OL Lyonnes étaient parties en sélection sur une note positive. En étrillant Strasbourg (0-6), les joueuses de Jonatan Giraldez se sont qualifiées pour la finale de la Coupe de France qu’elles disputeront le dimanche 10 mai (15h) face au PSG. En championnat, tout se passe bien pour la formation lyonnaise, largement en tête, et qui va pouvoir se concentrer sur les échéances qui arrivent. Avant les play-offs, la Ligue des champions. Les Lyonnaises affrontent Arsenal, tenant du titre, ce dimanche à l’Emirates Stadium (16h30). Le match retour se tiendra au Parc OL le samedi 2 mai (15h). Mais d’abord, place à Dijon, cinquième du championnat, ce mercredi à 18h45. Suivez cette rencontre en direct sur Olympique-et-Lyonnais, via la chaîne YouTube de la Première Ligue.

    1 commentaire
    1. Avatar
      brad - mer 22 Avr 26 à 18 h 46

      Wendie est là , on est sauvé 🤣, elle va bien nous marquer un but pour faire taire ses contradicteurs....bon d'accord c'est Dijon , ce sera plus facile....
      Sans déconner !! allez bon match à elle.....

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