OL Lyonnes s'offre une répétition tranquille avant Arsenal

En sortie de trêve internationale et quatre jours avant d'affronter Arsenal en Ligue des champions, OL Lyonnes n'a pas eu à forcer son talent. En faisant le break dès la pause, les Fenottes ont assuré une victoire tranquille (4-0) contre Dijon.
Malgré la mise à l'honneur de la fête du sport féminin au GOLTC ce mercredi soir, le thème de la journée n'était pas vraiment approprié à l'affiche entre OL Lyonnes et Dijon. Non pas que le spectacle n'a pas été au rendez-vous pour ce match de Première Ligue mais la situation des joueuse du DFCO n'a clairement pas été mise de côté par les Fenottes. Après avoir apporté un soutien à une formation peut-être sur le point de disparaitre à l'entrée des équipes, les ouailles de Jonatan Giraldez ont observé une minute d'applaudissements dans le rond central à la 20e minute, mettant le match sur pause.
Une passe et un but pour Brand en une mi-temps
Cependant, sur le terrain, OL Lyonnes avait déjà fait le plus dur avec une ouverture du score à la 8e minute. Dans un onze remanié avec les premières titularisations de Charline Coutel et Romane Rafalski, Jule Brand s'est mise en évidence. Elle a parfaitement poussé le ballon dans le but dijonnais avec un beau service de Benyahia. Parmi les rares internationales à être titulaires ce mercredi, l'Allemande a ensuite déposé son ballon sur la tête de Katoto pour le break avant la demi-heure de jeu (2-0, 28e). Mais qu'on ne s'y trompe pas. Comme le montrait la composition de départ de Jonatan Giraldez, l'objectif de cette sortie post-trêve était avant tout de préparer le déplacement à Arsenal.
Les jeunes ont eu du temps de jeu
En donnant du temps de jeu à certaines comme Wendie Renard, qui a joué une mi-temps, ou encore Korbin Shrader et en ménageant d'autres sur le banc ou en tribune. Cette confrontation contre Dijon n'a pas été la meilleure prestation lyonnaise, mais l'objectif était ailleurs. Avec un troisième but inscrit par Tarciane sur corner dès le retour des vestiaires puis le 4e sur une frappe croisée de Becho (57e), on connaissait le sort de cette rencontre depuis longtemps. Seule ombre au tableau, les sorties sur blessure d'Inès Benyahia et Tabitha Chawinga, toutes deux de retour de convalescence ce mercredi. Place désormais à la confrontation que tout le monde attend : Arsenal ce dimanche à Londres puis le 2 mai à Décines.
Je donne mes félicitations à Dijon qui n'a jamais fermé le match face a des internationales a tous les postes , connaissant leurs difficultés actuelles avec un coach qui a démissionné une semaine auparavant et ou les têtes n'étaient surement pas à 100%.......bravo à elle !!
Pour les fenottes faudra une autre motivation contre Arsenal......
Bonne nuit " sans importance " à te revoir....
Match plaisant à regarder, même beaucoup plus plaisant que certains matchs avec la soi-disante équipe type.
Difficile de comparer...
J'y crois pas, j'ai complètement oublié le match des féminines, je l'ai pris à la 72e le score était déjà acquis .
Faut espérer que ce ne soir pas grave pour Chawinga 🙏, je l'avais vu faire un étirement juste avant de s'arrêter 🙏
Je n'ai regardé que la première heure
Sur le site de l'équipe on aurait fait 6 changements ?
Non 5 on a juste finit à 10
LE 6e remplaçant à la 90e se nomme Mohammed Hussein !!!!!! Bravo l'Equipe 🙃😅Essai de discalification de l'OL Lyonnes pour trop de changements 😜
Poupette ça a failli pour moi aussi, c'est en ouvrant le site vers 18h45 que je m'en suis aperçu. Pénible ses horaires à la con.
Dommage pour Chacha, elle ne devait pas être guérie et son test est donc négatif ! elle risque de nous manquer, surtout dimanche car elle aurait pu partir en contres, Arsenal étant obligé de faire le jeu. Si elle sortait d'une élongation de l'ishio, non consolidé, ça peut durer, malheureusement.
Bonne soirée à tous.
Très dommage, oui... C'était peut-être trop tôt. Et bien sûr, elle manquera, notamment dans un rôle de supersub ou elle excelle lorsqu'il y a des espaces. C'est dommage que cela arrive à ce moment là de la saison...