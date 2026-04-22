OL Lyonnes s'offre une répétition tranquille avant Arsenal

En sortie de trêve internationale et quatre jours avant d'affronter Arsenal en Ligue des champions, OL Lyonnes n'a pas eu à forcer son talent. En faisant le break dès la pause, les Fenottes ont assuré une victoire tranquille (4-0) contre Dijon.

Malgré la mise à l'honneur de la fête du sport féminin au GOLTC ce mercredi soir, le thème de la journée n'était pas vraiment approprié à l'affiche entre OL Lyonnes et Dijon. Non pas que le spectacle n'a pas été au rendez-vous pour ce match de Première Ligue mais la situation des joueuse du DFCO n'a clairement pas été mise de côté par les Fenottes. Après avoir apporté un soutien à une formation peut-être sur le point de disparaitre à l'entrée des équipes, les ouailles de Jonatan Giraldez ont observé une minute d'applaudissements dans le rond central à la 20e minute, mettant le match sur pause.

Une passe et un but pour Brand en une mi-temps

Cependant, sur le terrain, OL Lyonnes avait déjà fait le plus dur avec une ouverture du score à la 8e minute. Dans un onze remanié avec les premières titularisations de Charline Coutel et Romane Rafalski, Jule Brand s'est mise en évidence. Elle a parfaitement poussé le ballon dans le but dijonnais avec un beau service de Benyahia. Parmi les rares internationales à être titulaires ce mercredi, l'Allemande a ensuite déposé son ballon sur la tête de Katoto pour le break avant la demi-heure de jeu (2-0, 28e). Mais qu'on ne s'y trompe pas. Comme le montrait la composition de départ de Jonatan Giraldez, l'objectif de cette sortie post-trêve était avant tout de préparer le déplacement à Arsenal.

Les jeunes ont eu du temps de jeu

En donnant du temps de jeu à certaines comme Wendie Renard, qui a joué une mi-temps, ou encore Korbin Shrader et en ménageant d'autres sur le banc ou en tribune. Cette confrontation contre Dijon n'a pas été la meilleure prestation lyonnaise, mais l'objectif était ailleurs. Avec un troisième but inscrit par Tarciane sur corner dès le retour des vestiaires puis le 4e sur une frappe croisée de Becho (57e), on connaissait le sort de cette rencontre depuis longtemps. Seule ombre au tableau, les sorties sur blessure d'Inès Benyahia et Tabitha Chawinga, toutes deux de retour de convalescence ce mercredi. Place désormais à la confrontation que tout le monde attend : Arsenal ce dimanche à Londres puis le 2 mai à Décines.