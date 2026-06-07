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Corentin Tolisso à Evian pour son association
Corentin Tolisso à Evian pour son association (@Toliss’All)

Pour son association "Toliss'All", Tolisso a participé au G7 à Évian

  • par David Hernandez

    • En vacances depuis une quinzaine de jours, Corentin Tolisso s'est consacré à son association "Toliss'All". Après un tournoi organisé à l'Arbresle, le capitaine de l'OL était à Évian pour participer au G7 du Territoire, en marge du "vrai" G7.

    Il l'avait annoncé au moment de la fin de la saison, il n'allait pas partir tout de suite en vacances. Après le dernier match contre le RC Lens, Corentin Tolisso allait rester une quinzaine de jours sur Lyon, avant de mettre les voiles. Deux semaines pour recharger les batteries, mais aussi être le digne représentant de son association "Toliss'All". Le 24 mai dernier se tenait la troisième édition du tournoi de football mixte et inclusif du côté de l'Arbresle. Le capitaine de l'OL était logiquement de la partie et avait même pu compter sur la présence de Khalis Merah, tout juste rentré de son escapade à Oslo pour la finale de la Ligue des champions féminine d'OL Lyonnes.

    Un investissement qui lui tient à cœur

    En bon président de son association, Corentin Tolisso joue donc les VRP pour sensibiliser et valoriser le rôle essentiel des aidants et sensibiliser le grand public aux enjeux du handicap, de la maladie et du vieillissement. En ce sens, le milieu de terrain a pris la direction d'Évian il y a une semaine pour participer au "G7 du Territoire", organisé en amont de la venue des grands dirigeants internationaux pour le G7. À cette occasion, Tolisso a participé à une table ronde sur la cohésion sociale pour présenter dans le même temps son association, basée à Écully. Place désormais au repos pour le milieu, lui qui a été aperçu dans le sud de la France ces derniers jours.

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