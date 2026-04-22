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Le trio de choc de "Tant qu'il y aura des Gones"
Le trio de choc de « Tant qu’il y aura des Gones »

OL : votre média Olympique-et-Lyonnais de retour sur Instagram

  • par Tristan Le Pezennec

    • Votre média indépendant Olympique-et-Lyonnais revient sur Instagram. Suivez-nous pour ne rien rater de l'actualité de l'OL !

    Le média indépendant Olympique-et-Lyonnais reprend du service sur Instagram. Si vous souhaitez ne rien manquer de l'actualité chargée de l'Olympique lyonnais, de son Académie et d'OL Lyonnes, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous retrouverez sur le compte des extraits de l'émission TKYDG, diffusée en direct tous les lundis à 19h mais aussi des articles publiés sur le site ainsi que du contenu exclusif en préparation. Ajoutez @0lympiqueetlyonnais ou cliquez ici directement pour nous rejoindre !

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    En plus d'InstagramOlympique-et-Lyonnais est présent sur Tiktok ainsi que Linkedin, mais aussi X. Et bien évidemment tous les lundis en direct à 19h sur YouTube pour l'émission "Tant qu'il y aura des Gones"Une chaîne sur laquelle il est également possible de retrouver des interviews exclusives comme celle de Paulo Fonseca ou encore Wendie Renard avant le choc Arsenal - OL Lyonnes. N'hésitez donc pas à vous abonner pour ne rien rater et aider notre média à se développer encore un peu plus.

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