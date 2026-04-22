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Alexandre Lacazette face à Sinaly Diomandé lors d'Auxerre - OL
Alexandre Lacazette face à Sinaly Diomandé lors d’Auxerre – OL (AFP)

Sinaly Diomandé et Romain Faivre vont retrouver l’OL

  • par Tristan Le Pezennec
  • 1 Commentaire

    • Face à l’OL ce samedi (15h), les anciens Lyonnais Sinaly Diomandé et Romain Faivre s’apprêtent à fouler de nouveau la pelouse du Parc OL. Avec cette fois, le maillot auxerrois sur le dos.

    Ils n’auront peut-être pas été les joueurs les plus marquants à avoir porté la tunique lyonnaise mais à eux deux, ils cumulent plus de cent matchs avec l’OL. C’est Sinaly Diomandé qui en compte le plus. L’international ivoirien (dix sélections) a disputé 85 rencontres avec l’OL entre septembre 2020 et novembre 2023. Prometteur à ses débuts et auteur de nombreuses prestations abouties, il n’a jamais vraiment réussi à s’imposer durablement dans la charnière centrale lyonnaise, que ce soit avec Rudi Garcia, Peter Bosz ou encore Laurent Blanc. L’arrivée de Pierre Sage a d’ailleurs signé la fin de son aventure dans le Rhône, ce dernier ne l’ayant pas utilisé à une seule reprise. L’OL l’a libéré de son contrat à la fin du mois d’août 2024 et il a depuis rebondi dans l’Yonne, où il est un titulaire régulier avec Christophe Pélissier. Il avait d'ailleurs marqué la saison passée pour son premier retour à Décines. Depuis le match aller à l'Abbé-Deschamps (0-0) fin novembre, Sinaly Diomandé a débuté l’intégralité des rencontres bourguignonnes.

    Pour Faivre, le talent ne suffit pas

    Romain Faivre, lui, a réalisé un passage bien plus court à l’OL. 28 matchs entre l’hiver 2022 et celui de 2023, pour trois buts et une passe décisive. Bien trop peu pour un joueur sur lequel l’OL avait misé près de 18 M€. Révélé à Brest en 2021, il n’a depuis pas réussi à confirmer les espoirs placés en lui. Il avait été excellent à Lorient, quand l’OL l’avait prêté pour finir la saison 2022/2023. Les dirigeants rhodaniens l’avaient alors vendu en Premier League à Bournemouth, pour environ la même somme qu'ils l'avaient acheté. L’élégant gaucher appartient toujours au club anglais, mais il enchaîne les prêts. D’abord au Stade Brestois, puis en Arabie saoudite à Al-Taawoun, sans grand succès.

    Désormais, il est un joueur de l’AJA. Titulaire lors des quatre derniers matchs, il a délivré deux passes décisives lors du succès bourguignon face à Brest (2-0). Comme Diomandé, il a évolué dans un OL malade, incapable de retrouver le podium et la Ligue des champions, et dont la cote de popularité auprès des supporters disait beaucoup de l’état de l’équipe rhodanienne. L’OL a bien changé. Eux aussi, sûrement.

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    1 commentaire
    1. Avatar
      Jarod777 - mer 22 Avr 26 à 16 h 42

      Bon, on peut miser sur une passe décisive Romain Faivre pour un but de la tête de Sinaly Diomandé, il faudra donc marquer au moins deux buts 😉

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