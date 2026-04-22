OL - OL Lyonnes : les trophées UNFP repoussés au 11 mai

Censée se tenir le dimanche 10 mai, la cérémonie des Trophées UNFP aura lieu vingt-quatre heures plus tard, la faute au multiplex de la 33e journée passé du samedi au dimanche.

Une réaction en chaîne. Avec les qualifications européennes du PSG et de Strasbourg ainsi que l'enchaînement des matchs pour le RC Lens, la LFP a dû adapter son calendrier pour satisfaire tout le monde. Quitte à revenir sur son traditionnel double multiplex pour l'avant-dernière et la dernière journée de Ligue 1. Ainsi, l'OL ne se rendra plus à Toulouse le samedi 9 mai, mais bien le dimanche 10 à 21h. Ce report de vingt-quatre heures des huit matchs, hors Lens - Nantes, entraîne donc également un report des trophées UNFP.

L'OL et OL Lyonnes en lice pour des trophées ?

Ces derniers devaient se tenir en prime time le 10 mai et la cérémonie se tiendra finalement le lundi 11 au palais Brongniart. Chez les garçons, l'OL pourrait être représenté parmi les nommés, que ce soit avec Dominik Greif chez les gardiens et peut-être Paulo Fonseca, même si ce dernier n'est revenu sur le banc qu'en décembre. La Première Ligue aura également le droit à une mise en avant, de quoi espérer voir des joueuses d'OL Lyonnes en lice et peut-être récompensées, au lendemain de leur finale de Coupe de France contre le PSG.