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Tolisso, Mata et Niakhté (OL) se congratulent
Tolisso, Mata et Niakhté (OL) se congratulent (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

Dans sa quête de Ligue des champions, l'OL avance étape par étape

  • par Gwendal Chabas

    • Un pas après l'autre. En battant Auxerre samedi, l'OL a fait un pas de plus vers l'Europe. Le chemin est encore long cependant dans sa quête du retour en Ligue des champions.

    Jamais depuis 2020-2021 (quatrième au final) l'OL ne s'était trouvé dans cette situation. À trois rencontres du terme, il est troisième de Ligue 1, et donc en position de retrouver la Ligue des champions. Impensable en début de saison, le voilà désormais à la lutte avec Lille (57 points, à égalité) et Rennes (56 unités) pour terminer sur le podium. Trois affiches, cela peut sembler peu, mais c'est en réalité énorme à ce moment de l'année.

    C'est d'ailleurs le discours tenu par les membres du groupe après le succès 3-2 contre Auxerre samedi. "La C1 ? Elle est proche et en même temps, elle est loin. Il reste trois matchs. C'est beaucoup. Il peut se passer plein de choses, rappelait le capitaine Corentin Tolisso. Je dis qu'il faut avant tout nous qualifier en Ligue Europa. Si nous y parvenons, nous verrons alors ce que nous pouvons accrocher." 

    Encore beaucoup d'efforts à fournir

    Un discours prudent mais intelligent validé par le triple champion de France Nicolas Puydebois. "Il sait que s'enflammer si proche du but, c'est se cramer. Il ne faut pas galvauder le fait d'avoir son destin en main pour atteindre la Ligue des champions. Sauf que c'est tellement d'efforts à fournir dans les dernières confrontations pour y arriver qu'il faut rester clairvoyant. En tout cas, ils se donnent le droit de rêver à cette coupe aux grandes oreilles par leurs résultats", appréciait-il dans Tant qu'il y aura des Gones lundi.

    Avancer pas à pas en prenant chaque duel l'un après l'autre. Cette phrase est sans doute bateau, mais elle résume bien le sentiment général chez les Lyonnais à ce stade de l'exercice. "Le classement est ce qu'il est. On a vu à un moment donné qu'on aurait pu mettre huit points à Marseille au mois de février, et finalement on est passé derrière eux. Il ne faut pas calculer, mais juste gagner et ça se passera bien", appuyait Moussa Niakhaté.

    Face à la pression de l'équipe chassée

    Tout près d'assurer une place en Europe l'an prochain en terminant parmi les six premiers (il lui manque trois points), le club rhodanien devra néanmoins dompter la pression inhérente à chaque fin de saison. Encore plus dimanche avec cette opposition capitale contre le Stade Rennais. Surtout que le LOSC et ses autres rivaux auront joué en amont. "Oui, il y a la pression. Il se trouve dans la peau du chassé à trois journées de la fin. Une défaite face aux Bretons pourrait être préjudiciable. Mais l'OL est maître de son destin", soulignait Enzo Reale, notre consultant formé à Tola Vologe.

    Aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers le choc dominical qui pourrait décider de l'avenir de l'équipe, surtout en cas de succès. Pour l'aborder dans les meilleures conditions, il conviendra néanmoins de ne pas être rattrapé par la peur de perdre gros. "Dans ces conditions-là, il faut se concentrer sur le jeu pour ne pas être pris par l'enjeu. Ici, ce précepte a tout son sens. Chacun doit être focus sur ce qu'il a à faire, ses tâches, son rôle, en étant détaché du résultat, expliquait Nicolas Puydebois. Car si tu t'y accroches trop, tu vas te manquer. Les cadres auront du boulot afin d'apporter la sérénité et le calme nécessaires."

    Les Lyonnais seront portés par leur public, qui devrait être très nombreux à Décines. Ce sera une grande étape dans l'exercice de cette formation qui a fait passer ses supporters par toutes les émotions. Il lui reste encore trois matchs pour les envoyer au septième ciel.

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