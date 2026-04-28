Véritable choc pour la Ligue des champions, le match OL - Rennes sera très scruté dimanche (20h45). Aux commandes, nous retrouverons un certain Clément Turpin.

Ce n'est pas une affiche couperet, mais presque. Dimanche à 20h45, l'OL, troisième, reçoit Rennes, cinquième. Un point sépare les deux futurs rivaux dans cette course au podium. La qualification en Ligue des champions pourrait passer par un résultat probant le week-end prochain. Après avoir fait un petit trou sur les poursuivants marseillais et monégasques, Corentin Tolisso et ses troupes ont une belle occasion de prendre le large vers le top 4.

Ce sera sans doute difficile, même avec le soutien du public, face à des Rennais en forme sous Franck Haise. Pour diriger les débats, nous aurons un officiel bien connu des pelouses de Ligue 1. Clément Turpin, l'homme aux 53 parties de l'Olympique lyonnais au compteur, aura la lourde charge de commander les 22 acteurs et les bancs de touche.

Benoît Millot à l'arbitrage vidéo

Cette saison, nous l'avons déjà vu à trois reprises, notamment contre Angers (1-0) et Brest (0-0) en 2025. Lors de cette dernière partie, il avait exclu Hans Hateboer après 7 minutes. Plus récemment, il était au sifflet du 16e de finale à Lille en janvier (1-2).

Pour négocier au mieux cette rencontre déterminante, le natif d'Oullins sera accompagné par ses assistants Nicolas Danos et Benjamin Pagès. À la vidéo, nous aurons Benoît Millot et Ludovic Zmyslony. Enfin, le quatrième officiel sera Mathieu Vernice. Il s'occupera des changements et du temps additionnel.