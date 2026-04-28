D1 : Nantes - OL Lyonnes, un prélude de la phase finale ?

À 19 heures mercredi, OL Lyonnes se déplace sur la pelouse de Nantes. En cas de nul ou de victoire lyonnaise, les deux équipes se retrouveront en demi-finales de D1.

La probabilité que ces deux formations se retrouvent le 17 mai prochain, en demi-finales de la D1, est forte. En attendant, Nantes reçoit OL Lyonnes ce mercredi à 19 heures. Après la déception du choc dominical contre Arsenal (2-1), et avant de penser au retour face à ces mêmes Anglaises, Jonatan Giráldez et ses troupes doivent négocier ce déplacement. Forcément pas la priorité du groupe, qui va largement tourner pour cette 21e journée de championnat.

Un espoir pour les Nantaises ? En tout cas, elles ont l'obligation de l'emporter pour encore croire au podium. Si les Rhodaniennes ramènent un nul ou une victoire de la Cité des Ducs, les Ligériennes termineront quatrièmes de Première Ligue, derrière les clubs parisiens qui ont gagné ce week-end.

OL Lyonnes peut "choisir" son adversaire en demi-finales

Les coéquipières de Julie Swierot (prêtée par le champion de France) comptent à présent cinq longueurs de retard sur le PSG à deux matchs du terme. Sans la victoire, elles savent qu'elles recroiseront la route des Lyonnaises pour une place en finale. Une rencontre qui aurait une toute autre valeur, clairement. Mais nous n'en sommes pas encore là, et le FC Nantes entend bien être la première équipe française à faire tomber Wendie Renard et ses coéquipières.