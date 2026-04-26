Battu 2-1 par Arsenal pour ce match aller des demi-finales de la Ligue des champions, OL Lyonnes ne va pas avoir d'autre choix que de gagner samedi prochain à la maison. Jonatan Giráldez espère en tout cas voir un visage différent de celui de la deuxième mi-temps à l'Emirates Stadium.

De notre envoyé spécial à Londres.

Vous avez tenu tête à Arsenal en première mi-temps, mais vous avez explosé en deuxième. Cela vous laisse des regrets ?

Jonatan Giraldez : Nous devons rester calmes pour analyser l'ensemble du match. Pour moi, cette situation concerne la dynamique de la rencontre. Ce que nous devons améliorer, c'est d'attaquer et de défendre collectivement. La première mi-temps, nous avons plutôt bien respecté ce qui était demandé. Mais sur la deuxième mi-temps, nous n'avons pas joué comme nous devons dans ce genre de compétition. Il va falloir garder l'unité pour combattre cette situation et renverser la tendance lors du match retour.

Arsenal a mieux joué que vous, notamment en deuxième mi-temps. C'est un résultat logique, cette défaite (2-1) ?

Quand vous jouez mieux que l'autre équipe, vous avez plus de chances de gagner. Aujourd'hui, c'est la première mi-temps de ce match contre Arsenal. Nous avons encaissé deux buts un peu étranges. Mais nous avons aussi eu la chance de marquer le 1-2. Mais en général, la dynamique du jeu, défensivement, n'était pas bonne. Nous n'avons pas pu maintenir le contrôle du jeu de la manière dont nous voulions. Je veux rester positif pour comprendre ce qui s'est passé, pour aider les joueuses et qu'on augmente notre niveau de performance.

Sur cette deuxième moins aboutie, est-ce un problème physique ou avant tout tactique ?

Ce n’est pas un problème physique. Cette équipe a très bien joué beaucoup de matchs. Aujourd’hui, la deuxième mi-temps n’a pas été bonne. Comme je l’ai dit, nous devons améliorer la performance de cette deuxième mi-temps. Nous n’étions pas à notre niveau et la dynamique du match a complètement changé.