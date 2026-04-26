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Jonatan Giraldez lors d'Arsenal - OL Lyonnes
Jonatan Giraldez lors d’Arsenal – OL Lyonnes (Photo by Glyn KIRK / AFP)

Giraldez après Arsenal - OL Lyonnes (2-1) : "Une deuxième mi-temps pas au niveau de la Ligue des champions"

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • Battu 2-1 par Arsenal pour ce match aller des demi-finales de la Ligue des champions, OL Lyonnes ne va pas avoir d'autre choix que de gagner samedi prochain à la maison. Jonatan Giráldez espère en tout cas voir un visage différent de celui de la deuxième mi-temps à l'Emirates Stadium.

    De notre envoyé spécial à Londres.

    Vous avez tenu tête à Arsenal en première mi-temps, mais vous avez explosé en deuxième. Cela vous laisse des regrets ?

    Jonatan Giraldez : Nous devons rester calmes pour analyser l'ensemble du match. Pour moi, cette situation concerne la dynamique de la rencontre. Ce que nous devons améliorer, c'est d'attaquer et de défendre collectivement. La première mi-temps, nous avons plutôt bien respecté ce qui était demandé. Mais sur la deuxième mi-temps, nous n'avons pas joué comme nous devons dans ce genre de compétition. Il va falloir garder l'unité pour combattre cette situation et renverser la tendance lors du match retour.

    Arsenal a mieux joué que vous, notamment en deuxième mi-temps. C'est un résultat logique, cette défaite (2-1) ?

    Quand vous jouez mieux que l'autre équipe, vous avez plus de chances de gagner. Aujourd'hui, c'est la première mi-temps de ce match contre Arsenal. Nous avons encaissé deux buts un peu étranges. Mais nous avons aussi eu la chance de marquer le 1-2. Mais en général, la dynamique du jeu, défensivement, n'était pas bonne. Nous n'avons pas pu maintenir le contrôle du jeu de la manière dont nous voulions. Je veux rester positif pour comprendre ce qui s'est passé, pour aider les joueuses et qu'on augmente notre niveau de performance.

    Sur cette deuxième moins aboutie, est-ce un problème physique ou avant tout tactique ?

    Ce n’est pas un problème physique. Cette équipe a très bien joué beaucoup de matchs. Aujourd’hui, la deuxième mi-temps n’a pas été bonne. Comme je l’ai dit, nous devons améliorer la performance de cette deuxième mi-temps. Nous n’étions pas à notre niveau et la dynamique du match a complètement changé. 

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    1. Avatar
      JackP - dim 26 Avr 26 à 19 h 47

      Evidemment il ne se remet jamais en question alors que son coaching a été désastreux. Pour lui c'est la faute des joueuses alors qu'avec l'équipe qu'il a alignée on ne pouvait pas espérer mieux.

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    2. Avatar
      brad - dim 26 Avr 26 à 19 h 55

      La différence c'est que les anglaises bonifiaient toutes leurs relances depuis leur défense et que nous on n'arrivait pas à passer la ligne médiane , le quadrillage du terrain que nous ont imposé les saxonnes contre notre petit jeu de vouloir jouer en triangle dans un petit espace que l'on a l'habitude de voir lors de leurs rencontres en Arkéma, faut revoir ta stratégie Gigi on est en LDC , rien est perdu pour autant on compte sur vous pour renverser leur système....

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    3. seb.66
      seb.66 - dim 26 Avr 26 à 19 h 59

      Il faudrait savoir qui il avait à sa disposition : quand on regarde le banc, à part Alice et - théoriquement - Inès, qu'avait-il comme joueuse à 100% ?

      Ce qui est clair c'est qu'il fallait sortir Lindsey.
      Mais, derrière l'ordi, c'est facile.

      Si elles jouent samedi comme lors du retour contre Wolfsburg, rien n'est perdu.

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    4. Avatar
      JackP - dim 26 Avr 26 à 20 h 03

      Alice aurait été bien meilleure qu'Engen en DC au moins pour ses relances et Ines ne passe pas son temps à faire des passes en retrait comme Lindsay qui nous coûte le second but.

      Signaler

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