Dans la nuit de mardi à mercredi, le Sénégal et l'Argentine disputeront tous deux un match amical. Ce sera la dernière répétition avant l'entrée en lice à la Coupe du monde 2026.

Dans deux jours, le coup d'envoi officiel de la Coupe du monde 2026. La compétition commencera au Mexique avec un duel des Aztecas contre l'Afrique du Sud, avant que Pavel Sulc et la Tchéquie ne fassent leur entrée en lice contre la Corée du Sud (4h heure française). Néanmoins, avec 48 équipes, pour certaines nations, le début du Mondial est encore loin. En ce sens, des amicaux se jouent encore à 48h du match d'ouverture et ils concerneront deux joueurs de l'OL. Débarqués à San Antonio et ayant notamment visité les installations des Spurs, Moussa Niakhaté et le Sénégalaffronteront l'Arabie saoudite dans le Texas cette nuit (1h). Une dernière répétition avant le choc contre l'équipe de France dans le New Jersey le 16 juin prochain. Après les Lions de la Teranga, ce seront aux champions du monde en titre d'en finir avec leur préparation.

Dernier match pour Benlahlou et Chaïb avant les vacances

À 3 h du matin (heure française), l'Argentine affronte l'Islande. Ce dernier amical pour Nicolas Tagliafico et les siens doit préparer au mieux la première rencontre de la Coupe du monde contre l'Algérie (17 juin). De l'Algérie, il en est également question ce mardi pour des joueurs lyonnais. Bien plus proches de nous et à un horaire bien plus accessible, les U23 de l'Algérie disputeront aussi un dernier match avant de partir en vacances. Déjà vainqueurs de la Mauritanie il y a trois jours, Daryll Benlahlou, Yacine Chaïb et consorts retrouveront la sélection mauritanienne à 19h à Annaba.