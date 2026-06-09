Ce mardi, les éliminatoires européens de la Coupe du monde 2027 touchent à leur fin. Sofie Svava, Damaris Egurrola et les internationales françaises jouent leur présence directe au Brésil ou via un barrage.

Il sera enfin temps de raccrocher. Dans une saison sans fin, les joueuses d'OL Lyonnes voient enfin le bout du tunnel. Pourtant, il va falloir encore un dernier coup de collier, notamment dans la zone Europe. Si Jule Brand a décroché son ticket pour la Coupe du monde 2027 à une journée de la fin, cette dernière soirée de qualification devrait permettre d'avoir un total plus élevé. Avec certainement des déçues, spécialement dans le groupe 2, celui de l'équipe de France. Les Bleues ont certes repris le contrôle de la poule grâce à la victoire en Pologne combinée à la défaite des Pays-Bas en Irlande.

Svava directement qualifiée pour le Brésil ?

Mais ces trois nations peuvent encore espérer aller directement au Brésil. Et la possibilité de ne pas connaitre les barrages sera aussi bien présente pour les quatre Fenottes françaises et Damaris Egurrola à 21h à l'occasion de Pays-Bas - Pologne et France - Irlande. À 19h, Sofie Svava et le Danemark tenteront de valider définitivement leur première place en Serbie. De leur côté, Ingrid Engen et la Norvège sont assurées de finir barragistes. La défenseuse d'OL Lyonnes est titulaire à 18h contre l'Autriche, au contraire de Jule Brand qui va souffler avec l'Allemagne.

De la revanche dans l'air pour les États-Unis

De l'autre côté de l'Atlantique, ce sera bien plus calme niveau enjeu. Toutefois, l'instinct de compétitrices des États-Unis pourrait bien donner un deuxième amical électrique contre le Brésil de Tarciane. Battues lors de la première manche, les coéquipières de Lily Yohannes et Lindsey Heaps ont une revanche à prendre à 2h30 (heure française) à Fortaleza. Une heure plus tard, Ashley Lawrence disputera son seul amical de cette trêve avec le Canada contre le Costa Rica.