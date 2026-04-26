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Christiane Endler percute Ingrid Engen lors d'Arsenal - OL Lyonnes
Christiane Endler percute Ingrid Engen lors d’Arsenal – OL Lyonnes (Photo by Glyn KIRK / AFP)

OL Lyonnes se saborde contre Arsenal, mais reste en vie

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Un an après la demi-finale perdue, OL Lyonnes retrouvait Arsenal ce dimanche après-midi. Largement bousculées par les Gunners, les Fenottes rentrent à Lyon avec un but à combler au retour après la défaite 2-1.

    De notre envoyé spécial à Londres.

    C’est le mois que tout le monde attend. Ada Hegerberg ne l’avait pas caché samedi, à la veille de se rendre à Londres. Cette période de la saison est excitante, mais est également celle où OL Lyonnes doit répondre présent. Il y a donc un mélange d’une envie d’en découdre mais aussi la pression de ne pas passer à travers au pire des moments. Les Lyonnaises en avaient fait l’amère expérience la saison passée à ce même stade de la compétition et face à ce même adversaire. Alors il y avait comme une envie qu’on ne les reprendrait plus là-dessus. Toutefois, il y a le discours et la réalité du terrain. Ce dimanche, à la mi-temps de la double confrontation, OL Lyonnes a un but de retard à combler (défaite 2-1) au moment d'attaquer le match retour samedi prochain.

    Un avantage heureux à la pause

    Dans un Emirates Stadium qui avait attiré 26 758 spectateurs, le visage lyonnais est loin d’avoir été des plus séduisants. Obligé de se passer de Melchie Dumornay, Selma Bacha ou encore Tabitha Chawinga, pas à 100% et restées sur le banc à Londres, Jonatan Giraldez avait misé sur un milieu 100% américain, plutôt qu’une Damaris. Le message était clair, avoir une certaine maitrise du ballon. Seulement, rien ne s’est passé comme prévu. La possession, les Lyonnaises ne l’ont pratiquement pas eue, bousculées par l’envie londonienne. La bataille du milieu a été pour les Gunners sans que cela ne débouche sur de grosses occasions.

    Après la tempête, il y eut même une belle éclaircie pour les coéquipières de Wendie Renard. Contre le cours du jeu, Jule Brand est venue climatiser l’Emirates Stadium à la 19e minute. Ce fut la seule bonne nouvelle de l’après-midi, car cela a presque tourné au cauchemar. A la mi-temps, on se disait que tout ne tenait qu’à un fil, même si Arsenal n’avait pas mis Endler en danger plus que ça. Mais le retour des vestiaires a donné lieu à une copie conforme de la première mi-temps avec Arsenal qui en voulait plus et des approximations lyonnaises criantes.

    La boulette d'Endler qui relance tout

    Deux alertes de Smith (50e, 54e) et un penalty finalement annulé par la VAR (52e) laissaient présager du pire. Cela est intervenu juste avant l’heure de jeu avec une bourde d’enfler. Sur une tentative de combinaison entre Mariona et Blackstenius sur coup-franc, la Chilienne a complètement ratée son intervention, Engen marquant contre son camp dans un sauvetage de la dernière chance. Avec onze tirs à deux pour Arsenal à la 60e, l’OL Lyonnes allait certainement chercher à faire le dos rond.

    Mais, mieux que ça, Diani a eu l’opportunité de remettre les siennes devant sur une offrande de la défense anglaise. Mais l’internationale française a touché la barre (66e) et les Fenottes ont laissé passer leur chance. C’est finalement bien Arsenal qui a pris l’avantage presque logiquement à la 83e minute, mais encore sur un but casquette. Suite à une mauvaise remise de Heaps, l’incompréhension entre Engen et Endler a profité à Smith. A 2-1 et malgré les différents changements, il n’y a pas eu ce sursaut de réaction. Samedi prochain, il n’y aura pas à calculer : il faudra gagner à la maison, coûte que coûte.

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    1 commentaire
    1. OL-91
      OL-91 - dim 26 Avr 26 à 18 h 29

      Consolation.
      Les Anglaises sont des marathoniennes mais elles sont faibles en technique et devant le but. On a fait plus que les aider.
      Le retour ne sera pas tragiques puisque nous aurons probablement nos trois vif-argent.
      Et un coach qui aura appris... 😊

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