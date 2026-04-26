Actualités
Lily Yohannes lors d'OL Lyonnes - Wolfsburg
Lily Yohannes lors d’OL Lyonnes – Wolfsburg (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Arsenal - OL Lyonnes : un trio américain au milieu, Bacha sur le banc

  • par David Hernandez
  • 44 Commentaires

    • Ce dimanche (16h30), OL Lyonnes retrouve Arsenal pour la demi-finale aller de la Ligue des champions. A l'Emirates Stadium, Jonatan Giraldez a innové en laissant notamment Bacha et Dumornay sur le banc.

    On prend les mêmes et on recommence. Enfin avec une issue différente sur la double confrontation. Un an aprè avoir croisé le fer avec Arsenal, OL Lyonnes retrouve le club londonien en demi-finale de la Ligue des champions. Comme il y a douze mois, les Fenottes se rendent à Londres pour la manche aller avec l'espoir de repartir avec le même résultat. Celui d'une victoire (2-1 en avril 2025). Elles ne veulent pas entendre parler de revanche après l'élimination de l'an passé, mas il y a malgré tout l'envie de rappeler qui reste le club le plus titré d'Europe. Les joueuses ont changé mais la soif de victoire toujours bien présente.

    Pour ce rendez-vous à l'Emirates Stadium, Jonatan Giraldez a fait dans la surprise. Alors qu'on pouvait les attendre titulaires après avoir participé aux entrainements, Selma Bacha et Melchie Dumornay commencent sur le banc. Sofie Svava évoluera comme latérale gauche tandis que l'entrejeu sera composé d'un trio américain Shrader - Heaps - Yohannes. Avec le souci physique de Tabitha Chawinga contracté contre Dijon mercredi, le coach espagnol a choisi de miser sur Jule Brand pour accompagner Ada Hegerberg et Kadidiatou Diani.

    La composition d'OL Lyonnes contre Arsenal : Endler - Lawrence, Renard, Engen, Svava - Shrader, Heaps, Yohannes - Diani, Hegerberg, Brand

    à lire également
    Tanner Tessmann lors d'OL - RWDM Brussels
    OL - Auxerre (3-2) : Niakhaté regrette les sifflets contre Tessmann
    44 commentaires
    1. dede74
      dede74 - dim 26 Avr 26 à 15 h 30

      OH ho ho ! un trio US au milieu ? Lily sera t-elle à la hauteur ??

      Shrader oui mais Johannes ? je ne le croyais pas !
      Le reste conforme à ce qui était attendu.

      ALLEZ LES FILLES ! il faut y croire 💙♥️💙♥️💙♥️💙♥️

      Signaler
    2. isabielle
      isabielle - dim 26 Avr 26 à 15 h 31

      Bravo dédé... à une Dama et Melchie près, ta compo annoncée était toute juste 😂
      Avec les entrantes ça peut l'faire !

      Signaler
    3. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - dim 26 Avr 26 à 15 h 35

      Hello,
      Compo somme toute logique.
      Même si je m'étonne de laisser Damaris sur le banc pour ce genre de rencontre à l'extérieur, où le résultat sera capital.
      Svava, elle , préférée à Selma ne me surprend pas, pour les mêmes raisons.
      Le résultat avant tout !

      A suivre....

      Signaler
      1. isabielle
        isabielle - dim 26 Avr 26 à 15 h 40

        Le coach se garderait-il quelques top-jokers pour la fin de match ?

        ALLEZ les FENOTTES ❤️💙

        Bon match à tous les fans 🥳

        Signaler
        1. Dede Passion 69
          Dede Passion 69 - dim 26 Avr 26 à 15 h 44

          Tout à fait possible, et ça dépendra évidemment du scénario du match.
          On sera vite fixé.

          ALLEZ LES FILLES ! 💖et 💙

      2. Avatar
        undeuxtrois - dim 26 Avr 26 à 15 h 49

        Les trois postes ou on a 2 joueuses (ou plus) disponibles et prétendants à une place de titulaire : défenseure droit, sentinelle, buteuse. Giraldez part avec Lawrence, Heaps, Ada. Le reste sont probablement des choix contraints, Dumornay, Bacha, Chawinga diminuées ou indisponibles. On devrait cependant peut-être voir Bacha et Melchie en 2e période ? A moins que cela se passe bien et que Dumornay soit préservée une semaine supplémentaire.

        Comme je le disais, Arsenal n'a pas Catley, Mead, et également Kelly, forfait de dernière minute, ce qui acte peut-être aussi son absence pour le weekend prochain. Elles n'ont quasiment aucune option devant, et elles ont un match en milieu de semaine prochaine important pour la qualification en UWCL... Il va falloir faire le maximum pour utiliser la profondeur de banc que l'on a et qu'Arsenal n'a pas.

        Signaler
    4. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - dim 26 Avr 26 à 15 h 46

      Je la trouverait logique si Alice était titulaire...
      Enfin il a mis Svava dans un gros match il était temps, contre Dijon elle a été encore une des meilleures.

      Signaler
    5. Avatar
      brad - dim 26 Avr 26 à 15 h 49

      Nous allons voir si l'expérience du combat de Damaris qui a beaucoup démontré contre la France , ne va pas manquer devant notre défense qui me fait douter...
      Devant pas de surprise

      Signaler
      1. Avatar
        undeuxtrois - dim 26 Avr 26 à 15 h 50

        Effectivement, mais elle court assez peu, même si je ne suis pas fan d'Heaps et que sa lenteur est un souci, elle couvre davantage de terrain que Damaris. Ce qui paraît clair, c'est que Giraldez a abandonné l'idée d'aligner Damaris et Heaps ensemble, et c'est forcément une bonne nouvelle à mon sens.

        Signaler
        1. Dede Passion 69
          Dede Passion 69 - dim 26 Avr 26 à 16 h 03

          On est très souvent en phase, sauf sur le cas Damaris.
          Qu'elle court moins que Heaps, c'est une évidence, mais elle compense par un sens de l'anticipation, une faculté à couper les relances, son intelligence de placement.
          Et son impact physique , même s'il déplait parfois à certaines arbitres, et c'est bien dommage.

          Je reste persuadé que s'il y a un résultat à préserver, c'est une des premières qui entrera.
          S'il faut courir après le score, alors, bien sur que non.
          Ce n'est que mon point de vue, rien de plus.😇

      2. Avatar
        brad - dim 26 Avr 26 à 16 h 19

        Contrairement a toi j'ai vu une Damaris énormément couvrir sa défense sur la largeur devant les françaises, ce sera à Yoannés de faire le travail de Damaris, je ne pense pas que Gigi fera descendre Horan à ce poste , il va préférer quelqu'un qui sait ce mettre en mode chiffonnière derrière nos attaquantes , n'importe comment Horan sait tout faire. et même marquer des buts quand on l'oublie....

        Signaler
    6. Avatar
      undeuxtrois - dim 26 Avr 26 à 16 h 05

      Il n'y a plus qu'à. Aux titulaires de faire le job et aux remplaçantes de le finir. Je pense qu'au milieu, notre jeunesse peut faire mal, et devant pas besoin d'épiloguer, si elles font le même match que contre Wolfsburg, cela sera ok. C'est sur nos côtés que cela va être compliqué, Foord et Smith vont nous faire mal, mais la "bonne" nouvelle est qu'Arsenal ne pourra pas mettre de sang neuf, en tout cas pas de spécialistes à ces postes d'ailières.

      Signaler
    7. OL-91
      OL-91 - dim 26 Avr 26 à 16 h 15

      Un beau banc qui servira d'arrière-garde de choc pour calmer un adversaire récalcitrant.

      Signaler
    8. dede74
      dede74 - dim 26 Avr 26 à 16 h 18

      On va se fier aux choix du coach, c'est lui qui voit les joueuses à l'entrainement, qui parle avec elles et qui choisi le type de jeu à pratiquer et s'y tenir, sauf changement, prévu d'avance et changé en fonction de celui de l'adversaire.

      Il faut presser, presser sans cesse, pour contrarier leur jeu, ça nous réussi généralement.

      Signaler
      1. Avatar
        undeuxtrois - dim 26 Avr 26 à 16 h 20

        Je pense qu'il est aussi contraint par les pépins physiques. Chawinga, Bacha, Dumornay, ce ne sont pas de petites joueuses pas à 100%.

        Signaler
    9. seb.66
      seb.66 - dim 26 Avr 26 à 16 h 21

      Il me semble que le coach pense aussi au retour...

      La seule qui m'inquiète un peu c'est Engen, mais on verra bien.

      Il n'y a que deux françaises sur le terrain...

      Signaler
      1. Avatar
        brad - dim 26 Avr 26 à 16 h 29

        Comment un coach peut penser au retour avant même de disputer le premier round , ou justement le 1er résultat est primordiale pour garder ses chances....

        Signaler
    10. janot06
      janot06 - dim 26 Avr 26 à 16 h 25

      Allez les Fenottes ! Un bon résultat en vue du match retour !

      Signaler
    11. Avatar
      undeuxtrois - dim 26 Avr 26 à 16 h 28

      Visages très fermés, concentration maximale. Arsenal paraît plus détendu.

      Signaler
    12. Avatar
      brad - dim 26 Avr 26 à 16 h 33

      il fait jouer jouer Horan en 6

      Signaler
    13. OL-91
      OL-91 - dim 26 Avr 26 à 16 h 33

      Ça commence, passalac de Brand...

      Signaler
    14. Avatar
      brad - dim 26 Avr 26 à 16 h 36

      On subit mais on est présent en ce début de match...

      Signaler
    15. OL-91
      OL-91 - dim 26 Avr 26 à 16 h 37

      Les trous défensifs ! Le clean-sheet n'est pas assuré.

      Signaler
    16. OL-91
      OL-91 - dim 26 Avr 26 à 16 h 38

      Melchie est meilleure en seconde partie, car elle s'épuise trop vite.

      Signaler
    17. seb.66
      seb.66 - dim 26 Avr 26 à 16 h 38

      Mais pourquoi elle ne tire pas ?

      Signaler
      1. Avatar
        undeuxtrois - dim 26 Avr 26 à 16 h 42

        Complètement ! Il fallait la tenter.

        Signaler
    18. Avatar
      JackP - dim 26 Avr 26 à 16 h 39

      On se fait bouffer au milieu. Ça ne construit pas.

      Signaler
    19. Avatar
      undeuxtrois - dim 26 Avr 26 à 16 h 43

      Arsenal tente beaucoup de longs ballons devant. Heaps n'y est malheureusement pas du tout pour l'instant, déjà plusieurs mauvaises passes. On ne peut pas se permettre des erreurs techniques telles au milieu. C'est aussi normal de prendre la pression dès le début de match, Arsenal joue à domicile, et pour rappel, a un banc très... limité.

      Signaler
    20. Avatar
      brad - dim 26 Avr 26 à 16 h 43

      Pas une seule montée de Svava et Lauwrence là on n'est plus en Arkéma..

      Signaler
    21. seb.66
      seb.66 - dim 26 Avr 26 à 16 h 45

      Svava prend bien Smith !

      Signaler
      1. Avatar
        undeuxtrois - dim 26 Avr 26 à 16 h 49

        L'arbitre est très généreuse sur les fautes qu'elle lui donne... La dernière, je trouve que c'est elle qui fait faute sur Svava en faisant une obstruction.

        Signaler
    22. seb.66
      seb.66 - dim 26 Avr 26 à 16 h 46

      Tout risque de se jouer sur le banc !

      Signaler
    23. janot06
      janot06 - dim 26 Avr 26 à 16 h 48

      Le but de Brand ! Ouiiiiiii!!!
      La gardienne touche la balle mais pas assez.

      Signaler
    24. seb.66
      seb.66 - dim 26 Avr 26 à 16 h 48

      Elle a tiré !!!

      Signaler
    25. chignol
      chignol - dim 26 Avr 26 à 16 h 49

      Jule !

      Signaler
    26. Avatar
      brad - dim 26 Avr 26 à 16 h 49

      qu"il va faire du bien ce but !!!

      Signaler
    27. Avatar
      Poupette38 - dim 26 Avr 26 à 16 h 49

      Ce n'est pas la D1 Arkema, punaise ça ne nous aide pas, beaucoup de rythme 🫣
      Heureusement que J. Giraldez met beaucoup de rythme aux entrainements
      Punaise, quel beau but
      J'allais dire allez OL Lyonnes 🙏❤️💙

      Signaler
    28. seb.66
      seb.66 - dim 26 Avr 26 à 16 h 49

      Les mamours après, on ne s'endort pas !

      Signaler
    29. OL-91
      OL-91 - dim 26 Avr 26 à 16 h 51

      Elles vont pouvoir se mettre enfin au même tempo.

      Signaler
    30. Avatar
      JackP - dim 26 Avr 26 à 16 h 52

      On est en réussite sur un exploit individuel de Brant

      Signaler
    31. Avatar
      JackP - dim 26 Avr 26 à 16 h 54

      Engen ne sait pas quoi faire du ballon

      Signaler
    32. OL-91
      OL-91 - dim 26 Avr 26 à 16 h 54

      Elles adorent jouer dans les cafouillis au lieu d'aérer.

      Signaler
    33. Avatar
      brad - dim 26 Avr 26 à 16 h 57

      C'est bien de passer au dessus de leur milieu par des balles en profondeurs ,sait on jamais si un ballon peut être négocié

      Signaler
    34. OL-91
      OL-91 - dim 26 Avr 26 à 16 h 57

      Elles ne se viennent pas en aide.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Kadidiatou Diani lors d'OL Lyonnes - Arsenal
    OL Lyonnes - Arsenal : profitez d'une remise de 50% sur les billets 06/04/26
    Lily Yohannes lors d'OL Lyonnes - Wolfsburg
    Arsenal - OL Lyonnes : un trio américain au milieu, Bacha sur le banc 15:22
    Tanner Tessmann lors d'OL - RWDM Brussels
    OL - Auxerre (3-2) : Niakhaté regrette les sifflets contre Tessmann 14:20
    Mathys De Carvalho lors d'OL - FC Saint-Cyr Collonges
    OL Académie : la réserve n'a pas fait le poids à Alès 13:30
    Endrick lors d'OL - Monaco
    Ligue 1 : samedi, l’OL a fait un grand pas vers l’Europe 12:40
    Kadidiatou Diani (OL) félicitée par Damaris après son but contre Arsenal
    Ligue des champions : face à Arsenal, OL Lyonnes connaît la recette 11:50
    Moussa Niakhaté lors d'Auxerre - OL
    Niakhaté après OL - Auxerre : "On est une équipe de dynamique" 11:00
    Christiane Endler lors d'Arsenal - OL
    Arsenal – OL Lyonnes : avant-match, horaire, diffusion TV 10:15
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    La joie de Corentin Tolisso, Afonso Moreira et Endrick lors d'OL - Lorient
    "La Ligue des champions est proche et loin", pour Tolisso (OL) 09:30
    Paulo Fonseca lors d'Angers - OL
    Fonseca (OL) a vécu "une victoire étrange" contre Auxerre 08:45
    Khalis Merah lors d'OL - Auxerre
    OL - Auxerre (3-2) : une victoire en trois actes 08:00
    Melchie Dumornay et Lindsey Heaps lors d'Arsenal - OL Lyonnes
    OL Lyonnes contre Arsenal, pas une revanche mais quand même… 07:30
    Selma Bacha lors de Juventus - OL Lyonnes
    OL Lyonnes se déplace au complet mais avec encore des incertitudes à Arsenal 25/04/26
    Corentin Tolisso lors d'OL - Auxerre
    Tolisso après OL - Auxerre (3-2) : "On voulait valider le succès contre le PSG" 25/04/26
    Orel Mangala lors de Young Boys - OL
    OL - Auxerre (3-2) : gêne à l’ischio pour Orel Mangala 25/04/26
    Les joueurs de l'OL félicitent Roman Yaremchuk après son but contre Auxerre
    OL - Auxerre (3-2) : le baromètre du match, ce qu’il faut retenir 25/04/26
    Endrick lors d'OL - Auxerre
    Jouant à se faire peur, l'OL assure l'essentiel contre Auxerre 25/04/26
    Kadidiatou Diani et Ada Hegerberg (OL Lyonnes)
    Hegerberg avant Arsenal - OL Lyonnes : "La période la plus excitante" 25/04/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut