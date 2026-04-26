Ce dimanche (16h30), OL Lyonnes retrouve Arsenal pour la demi-finale aller de la Ligue des champions. A l'Emirates Stadium, Jonatan Giraldez a innové en laissant notamment Bacha et Dumornay sur le banc.
On prend les mêmes et on recommence. Enfin avec une issue différente sur la double confrontation. Un an aprè avoir croisé le fer avec Arsenal, OL Lyonnes retrouve le club londonien en demi-finale de la Ligue des champions. Comme il y a douze mois, les Fenottes se rendent à Londres pour la manche aller avec l'espoir de repartir avec le même résultat. Celui d'une victoire (2-1 en avril 2025). Elles ne veulent pas entendre parler de revanche après l'élimination de l'an passé, mas il y a malgré tout l'envie de rappeler qui reste le club le plus titré d'Europe. Les joueuses ont changé mais la soif de victoire toujours bien présente.
Pour ce rendez-vous à l'Emirates Stadium, Jonatan Giraldez a fait dans la surprise. Alors qu'on pouvait les attendre titulaires après avoir participé aux entrainements, Selma Bacha et Melchie Dumornay commencent sur le banc. Sofie Svava évoluera comme latérale gauche tandis que l'entrejeu sera composé d'un trio américain Shrader - Heaps - Yohannes. Avec le souci physique de Tabitha Chawinga contracté contre Dijon mercredi, le coach espagnol a choisi de miser sur Jule Brand pour accompagner Ada Hegerberg et Kadidiatou Diani.
La composition d'OL Lyonnes contre Arsenal : Endler - Lawrence, Renard, Engen, Svava - Shrader, Heaps, Yohannes - Diani, Hegerberg, Brand
OH ho ho ! un trio US au milieu ? Lily sera t-elle à la hauteur ??
Shrader oui mais Johannes ? je ne le croyais pas !
Le reste conforme à ce qui était attendu.
ALLEZ LES FILLES ! il faut y croire 💙♥️💙♥️💙♥️💙♥️
Bravo dédé... à une Dama et Melchie près, ta compo annoncée était toute juste 😂
Avec les entrantes ça peut l'faire !
Hello,
Compo somme toute logique.
Même si je m'étonne de laisser Damaris sur le banc pour ce genre de rencontre à l'extérieur, où le résultat sera capital.
Svava, elle , préférée à Selma ne me surprend pas, pour les mêmes raisons.
Le résultat avant tout !
A suivre....
Le coach se garderait-il quelques top-jokers pour la fin de match ?
ALLEZ les FENOTTES ❤️💙
Bon match à tous les fans 🥳
Tout à fait possible, et ça dépendra évidemment du scénario du match.
On sera vite fixé.
ALLEZ LES FILLES ! 💖et 💙
Les trois postes ou on a 2 joueuses (ou plus) disponibles et prétendants à une place de titulaire : défenseure droit, sentinelle, buteuse. Giraldez part avec Lawrence, Heaps, Ada. Le reste sont probablement des choix contraints, Dumornay, Bacha, Chawinga diminuées ou indisponibles. On devrait cependant peut-être voir Bacha et Melchie en 2e période ? A moins que cela se passe bien et que Dumornay soit préservée une semaine supplémentaire.
Comme je le disais, Arsenal n'a pas Catley, Mead, et également Kelly, forfait de dernière minute, ce qui acte peut-être aussi son absence pour le weekend prochain. Elles n'ont quasiment aucune option devant, et elles ont un match en milieu de semaine prochaine important pour la qualification en UWCL... Il va falloir faire le maximum pour utiliser la profondeur de banc que l'on a et qu'Arsenal n'a pas.
Je la trouverait logique si Alice était titulaire...
Enfin il a mis Svava dans un gros match il était temps, contre Dijon elle a été encore une des meilleures.
Nous allons voir si l'expérience du combat de Damaris qui a beaucoup démontré contre la France , ne va pas manquer devant notre défense qui me fait douter...
Devant pas de surprise
Effectivement, mais elle court assez peu, même si je ne suis pas fan d'Heaps et que sa lenteur est un souci, elle couvre davantage de terrain que Damaris. Ce qui paraît clair, c'est que Giraldez a abandonné l'idée d'aligner Damaris et Heaps ensemble, et c'est forcément une bonne nouvelle à mon sens.
On est très souvent en phase, sauf sur le cas Damaris.
Qu'elle court moins que Heaps, c'est une évidence, mais elle compense par un sens de l'anticipation, une faculté à couper les relances, son intelligence de placement.
Et son impact physique , même s'il déplait parfois à certaines arbitres, et c'est bien dommage.
Je reste persuadé que s'il y a un résultat à préserver, c'est une des premières qui entrera.
S'il faut courir après le score, alors, bien sur que non.
Ce n'est que mon point de vue, rien de plus.😇
Contrairement a toi j'ai vu une Damaris énormément couvrir sa défense sur la largeur devant les françaises, ce sera à Yoannés de faire le travail de Damaris, je ne pense pas que Gigi fera descendre Horan à ce poste , il va préférer quelqu'un qui sait ce mettre en mode chiffonnière derrière nos attaquantes , n'importe comment Horan sait tout faire. et même marquer des buts quand on l'oublie....
Il n'y a plus qu'à. Aux titulaires de faire le job et aux remplaçantes de le finir. Je pense qu'au milieu, notre jeunesse peut faire mal, et devant pas besoin d'épiloguer, si elles font le même match que contre Wolfsburg, cela sera ok. C'est sur nos côtés que cela va être compliqué, Foord et Smith vont nous faire mal, mais la "bonne" nouvelle est qu'Arsenal ne pourra pas mettre de sang neuf, en tout cas pas de spécialistes à ces postes d'ailières.
Un beau banc qui servira d'arrière-garde de choc pour calmer un adversaire récalcitrant.
On va se fier aux choix du coach, c'est lui qui voit les joueuses à l'entrainement, qui parle avec elles et qui choisi le type de jeu à pratiquer et s'y tenir, sauf changement, prévu d'avance et changé en fonction de celui de l'adversaire.
Il faut presser, presser sans cesse, pour contrarier leur jeu, ça nous réussi généralement.
Je pense qu'il est aussi contraint par les pépins physiques. Chawinga, Bacha, Dumornay, ce ne sont pas de petites joueuses pas à 100%.
Il me semble que le coach pense aussi au retour...
La seule qui m'inquiète un peu c'est Engen, mais on verra bien.
Il n'y a que deux françaises sur le terrain...
Comment un coach peut penser au retour avant même de disputer le premier round , ou justement le 1er résultat est primordiale pour garder ses chances....
Allez les Fenottes ! Un bon résultat en vue du match retour !
Visages très fermés, concentration maximale. Arsenal paraît plus détendu.
il fait jouer jouer Horan en 6
Ça commence, passalac de Brand...
On subit mais on est présent en ce début de match...
Les trous défensifs ! Le clean-sheet n'est pas assuré.
Melchie est meilleure en seconde partie, car elle s'épuise trop vite.
Mais pourquoi elle ne tire pas ?
Complètement ! Il fallait la tenter.
On se fait bouffer au milieu. Ça ne construit pas.
Arsenal tente beaucoup de longs ballons devant. Heaps n'y est malheureusement pas du tout pour l'instant, déjà plusieurs mauvaises passes. On ne peut pas se permettre des erreurs techniques telles au milieu. C'est aussi normal de prendre la pression dès le début de match, Arsenal joue à domicile, et pour rappel, a un banc très... limité.
Pas une seule montée de Svava et Lauwrence là on n'est plus en Arkéma..
Svava prend bien Smith !
L'arbitre est très généreuse sur les fautes qu'elle lui donne... La dernière, je trouve que c'est elle qui fait faute sur Svava en faisant une obstruction.
Tout risque de se jouer sur le banc !
Le but de Brand ! Ouiiiiiii!!!
La gardienne touche la balle mais pas assez.
Elle a tiré !!!
Jule !
qu"il va faire du bien ce but !!!
Ce n'est pas la D1 Arkema, punaise ça ne nous aide pas, beaucoup de rythme 🫣
Heureusement que J. Giraldez met beaucoup de rythme aux entrainements
Punaise, quel beau but
J'allais dire allez OL Lyonnes 🙏❤️💙
Les mamours après, on ne s'endort pas !
Elles vont pouvoir se mettre enfin au même tempo.
On est en réussite sur un exploit individuel de Brant
Engen ne sait pas quoi faire du ballon
Elles adorent jouer dans les cafouillis au lieu d'aérer.
C'est bien de passer au dessus de leur milieu par des balles en profondeurs ,sait on jamais si un ballon peut être négocié
Elles ne se viennent pas en aide.