Ce dimanche (16h30), OL Lyonnes retrouve Arsenal pour la demi-finale aller de la Ligue des champions. A l'Emirates Stadium, Jonatan Giraldez a innové en laissant notamment Bacha et Dumornay sur le banc.

On prend les mêmes et on recommence. Enfin avec une issue différente sur la double confrontation. Un an aprè avoir croisé le fer avec Arsenal, OL Lyonnes retrouve le club londonien en demi-finale de la Ligue des champions. Comme il y a douze mois, les Fenottes se rendent à Londres pour la manche aller avec l'espoir de repartir avec le même résultat. Celui d'une victoire (2-1 en avril 2025). Elles ne veulent pas entendre parler de revanche après l'élimination de l'an passé, mas il y a malgré tout l'envie de rappeler qui reste le club le plus titré d'Europe. Les joueuses ont changé mais la soif de victoire toujours bien présente.

Pour ce rendez-vous à l'Emirates Stadium, Jonatan Giraldez a fait dans la surprise. Alors qu'on pouvait les attendre titulaires après avoir participé aux entrainements, Selma Bacha et Melchie Dumornay commencent sur le banc. Sofie Svava évoluera comme latérale gauche tandis que l'entrejeu sera composé d'un trio américain Shrader - Heaps - Yohannes. Avec le souci physique de Tabitha Chawinga contracté contre Dijon mercredi, le coach espagnol a choisi de miser sur Jule Brand pour accompagner Ada Hegerberg et Kadidiatou Diani.

La composition d'OL Lyonnes contre Arsenal : Endler - Lawrence, Renard, Engen, Svava - Shrader, Heaps, Yohannes - Diani, Hegerberg, Brand