OL - Auxerre (3-2) : Niakhaté regrette les sifflets contre Tessmann

Dans la victoire 3-2 de l'OL sur Auxerre, Moussa Niakhaté a regretté les sifflets entendus au moment de l'entrée de Tanner Tessmann. Le défenseur appelle à une unité dans ce sprint final qui pourrait se finir en apothéose.

Avec plus de 51 000 spectateurs réunis à Décines, l'OL a encore pu compter sur le soutien de ses supporters pour tenir contre Auxerre (3-2). La communion n'en a été que plus belle au coup de sifflet final. En plus de célébrer les 25 ans des Rouge et Bleus, les Lyonnais ont pu ainsi fêter avec le public cette troisième victoire de suite en Ligue 1. Un bon coup comptable, à trois journées de la fin. Toutefois, dans ce bel après-midi, Moussa Niakhaté a regretté les sifflets entendus au moment de l'entrée de Tanner Tessmann.

Remplaçant, l'Américain a pris la place d'Orel Mangala juste après la demi-heure de jeu. À l'évocation de son nom, une partie du Parc OL n'a pas vraiment montré un vrai soutien. Une situation regrettable pour le défenseur sénégalais. "Quand Tanner est entré en jeu, j’ai entendu quelques sifflets. C’est quelque chose qui m’agace dans le football. Derrière, il récupère le ballon et, pour moi, il fait 90 % du but. C'est important de le mettre en lumière. Si je peux faire passer un message, c’est de soutenir les joueurs, surtout dans cette dernière ligne droite de la saison."

"Fêter quelque chose de grand dans trois semaines"

Pas forcément dans une grande forme depuis plusieurs mois, Tessmann est devenu une cible pour les supporters de l'OL. Samedi après-midi pourtant, le but du 2-1 est venu en grande partie grâce à lui, comme l'a souligné Moussa Niakhaté. En jaillissant bien, le milieu a récupéré un ballon haut avant de servir, avec un brin de chance, Ainsley Maitland-Niles, qui s'est mué en passeur décisif pour Corentin Tolisso. De quoi redonner de la confiance et finir en trombe pour "fêter quelque chose de grand dans trois semaines" ?