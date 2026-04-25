Jouant à se faire peur, l'OL assure l'essentiel contre Auxerre

En cherchant à garder le score à 3-1, l'OL a joué à se faire peur jusqu'au bout face à un Auxerre pourtant limité. Les Lyonnais assurent l'essentiel (3-2) avec les trois points, mais sans convaincre.
Après la belle victoire au Parc des Princes, il fallait confirmer. Le strass et les paillettes avaient laissé place à à la bonne tradition française ou plutôt lyonnaise avec la gastronomie et la maison Bocuse mise à l’honneur ce samedi après-midi à Décines. Pour ce rendez-vous de la 31e journée, l’OL avait la possibilité de mettre la pression sur ses concurrents. Au contraire de la semaine passée, les joueurs de Paulo Fonseca jouaient les premiers et pouvaient ainsi conforter leur place de troisième derrière le PSG et le RC Lens. C'est chose faite, non sans quelques frayeur inutiles.
L'OL est tombé dans un faux rythme après le 1-0
Une semaine après la belle prestation collective contre le club parisien, un tout autre match a attendu l’OL. Sans surprise, les Lyonnais ont eu le ballon le plus clair du temps. Dans sa quête de maintien, Auxerre souhaitait faire un coup au Parc OL, mais un point aurait très clairement eu un goût de victoire. Alors le bloc de l’AJA a accepté de subir. En intégrant Roman Yaremchuk à la pointe de l’attaque, Paulo Fonseca avait bien compris qu’il allait falloir un point d’ancrage. Cela a plutôt porté ses fruits. Exerçant un bon pressing dès le début de la rencontre, l’OL s’est vu récompenser de ce temps fort avec une belle action côté gauche. Suite à une talonnade bien sentie de Merah, Yaremchuk a parfaitement couper le centre d’Abonner pour ouvrir le score (1-0, 19e).
Le plus dur avait été fait, mais comme souvent, l’OL est tombé dans un faux rythme, ne cherchant pas forcément à tuer le match. Finalement, en l’espace d’une minute, Orel Mangala a dû laisser sa place, avant que Sinaly Diomandé ne vienne égaliser sur un long coup-franc et un coup de billard entre Abner et Mata (1-1, 35e). Un coup dur pour une formation lyonnaise qui a alors un peu perdu son football. Endrick a bien trouvé le poteau juste avant la pause, mais le visage était bien moins fringant.
Tolisso, une entrée de patron
Avec Corentin Tolisso ou encore Pavel Sulc sur le banc, Paulo Fonseca avait des munitions sur le banc. Au contraire de Lorient, il a choisi de ne rien changer à la pause et une première tentative déviée de Yaremchuk a poussé De Percin à s’employer (46e). Mais, comme trop souvent avec l'OL, des petites erreurs de concentration ont failli coûter cher. Sur une passe mal ajustée, Maitland-Niles laisse partir Namaso qui, fort heureusement, simule alors qu'Auxerre aurait eu un bonne occasion. Certainement, le coup de trop pour Fonseca qui a choisi d'insuffler un nouveau rythme avec les entrées de Tolisso et Sulc avant même l'heure de jeu. Un choix gagnant au moins avec le capitaine rhodanien.
Ayant dû faire l'impasse sur le match au Parc, le numéro 8 a signé un retour tonitruant. Il a parfaitement coupé le centre de Maitland-Niles, cinq minutes après son entrée. Plutôt que de s'arrêter en si bon chemin, Tolisso s'est offert une passe décisive en voyant Yaremchuk pousser son centre dans le but auxerrois. Le break enfin fait à vingt minutes de la fin, l'OL a pu respirer un peu mieux. Les changements défensifs de Fonseca à 3-1 feront forcément parler et à force de reculer, Auxerre a fini par y croire encore. Okoh, bien aidé par la déviation de Niakhaté, a trompé Greif à trois minutes de la fin et a créé un climat de tension. L'essentiel est assuré avec les trois points, mais se faire peur ainsi...
L'essentiel est là mais ce n'était clairement pas le match de l'année.
Encore des changements qui peuvent poser question, mais bon, il y quand même victoire.
Rentrée déterminante de Corentin, peut-être le meilleuratch de Roman chez nous, au moins niveau buts.
La peur au ventre sur les 10 dernières mn.
Contre Rennes et Lens, va falloir montrer autre chose.
Toujours jouer avec la peur avec des changements défensifs. Peut il un jour comprendre?
Le pire est que nous devons 2 buts à Yaremchuk qui a difficilement la capacité physique de marquer.
Nous avons très très mal joué.
finalement les premiers changement de Fonseca étaient bons (il a eu raison de laisser Yaremchuk), mais ensuite il nous refait sa spéciale qu'on a trop vu et qui nous a fait perdre trop de points. Là ça passe grâce à la faiblesse de l'adversaire.
Avec cette victoire, nous sommes toujours en course pour la 2e place.
Comme souvent, une victoire qui ne rassure pas. Trois points qui peuvent aussi bien nous mettre en 4ème position. Il y a parfois trois malheureux points.
Comme on dit l’essentiel est trois points, ce n’est pas facile avec une telle pression en course pour la 3ème place. Bravo Lyon !! bonne rentré Coco et merci la récupération de Tessmann car le match était très laborieux.
MAIS ! Peut on arrêter répétitif la même chose quand on domine score et on se fait prendre des buts ????
Problème concentration ?
Tactique debile en 6 défense par Fonseca ?
Malédictions de 15h du match ?
Bref , dommage j’aurais aimer rester 3-1 pour éviter Lille nous double si elle marque plusieurs des buts différence.
Sinon Mangala est du nouveau Gourcuff ?
Il faut espérer un faux pas des concurrents...
Comme on sait fait peur.... , pas possible de perdre autant de duels , après notre 3éme but la fébrilité est venue je ne sais d'où....
Il y a une question mental à voir sur comment sauvegarder sa lucidité dans les 2éme mi temps....on démarre bien pendant 25 minutes en 1ére et petit a petit on joue petits bras alors que Auxerre n'avait rien montré jusqu'à l'heure.
Bon les 3 points sont dans notre musette mais rien est acquis pour les suivants....
Les Auxerrois se sont appuyés sur Maitland jouant pas assez la largeur , d'où des couloirs donnés aux Auxerrois...faut que Fonseca le repositionne durant la semaine....
La fébrilité est venue du banc et du signal envoyé par le coach : on garde le résultat.
C'est usant de le voir faire et refaire constamment les mêmes erreurs.
J’étais au stade et le sentiment a été partagé par tous le stade !!!
Il fait des changements offensifs, tout le monde est content et on marque deux buts.
Une équipe qui commence à faire mal à Auxerre.
Idée du siècle alors que le goal avait âge va être cruciale, j’enlève deux attaquants pour deux défenseurs!!!!
Incroyable, mais y’en a marre, pas moyen d’apprécier un match et de se lancer définitivement.
Pourtant c’était très faible en face.
Le public pensait au 4 a 1, lui pas du tout.
Je vous le dis personne ne sait jouer à 6 défenseurs, il a inventé un concept qui n’existe nul part ailleurs dans une équipe à 11.
Il est capable du pire comme du meilleur.
Deux changements de maîtres qui nous permettent de mettre deux pions.
Deux changements de me… qui nous fait prendre un but et se faire balader comme jamais à domicile face au 16 eme.
On peut dire ce qu'on veut, mais on n'exhale pas exactement le talent ni la maitrise d'une équipe qui mérite de jouer la Ligue des Champions.
Si on fait le même match contre Rennes, ça règlera très vite la question de savoir si on jouera encore quelque chose contre Lens.
Le changement Tessman me laisse dubitatif.
Orel faisait un très bon match, et clairement sans lui puis sans Morton ce n'est plus pareil pour gérer les transitions défensives adverses.
Paulo qui n'a pas le courage de faire sortir Tessman rentré depuis peu et qui fait sortir Morton...
A noter que Sulc, contrairement à Tolisso, a fait une entrée vraiment pas terrible.
Et puis cette manie de faire caca-culotte pour garder un résultat, ça me désespère.
En espérant que Coco et Pavel pourront enfin enchaîner la semaine prochaine.
Merah doit être titulaire les trois derniers matchs 😂
Notre destin, une fois de plus, nous échappe.
Flammefluch c'est un joueur moyen mais il arrive à marquer des buts
Hello,
Les 3 points étaient le plus important, le match avait bien démarré avec le premier but, mais ensuite ils n’ont pas su se mettre à l’abris et prennent ce but casquette…
En seconde mi-temps les rentrées de Sulc et surtout de Tolisso changent le match et permettent à l’OL de prendre un avantage cette fois heureusement de 2 buts, car ensuite ils se sont à nouveau arrêté de jouer et ont donc été puni justement sur encore un but « casquette ».
Il faut comprendre quand même ce qui fait changer l’état d’esprit à ce point dès qu’on se sent à l’abris (vrai à 1-0 et à 3-1) ?
Et c’est pas les changements qui font que les joueurs ne font plus les courses, ne mettent plus d’intensité ni d’envie dans leurs interventions offensives ou défensives. C’est un relâchement coupable qui aurait pû coûter 2 points ce soir.
Monsieur le préparateur mental, magnez vous de trouver les bons leviers auprès de nos joueurs afin qu’ils apprennent à se relâcher uniquement quand le coup de sifflet final a retenti.
Morton Merah Mangala sortis + 6 défenseurs : voilà une partie de l'explication
Je rajoute que Sulc a besoin de temps pour revenir à un bon niveau
Faux, nous sommes 11 sur le terrain, peu importe la case dans laquelle on les met TOUS les joueurs doivent être des morts de faim sur tous les ballons, mettre l’intensité nécessaire, mais ils se relâchent que ça soit à 1-0 (sans changement, car c’est pas les 10 secondes de Tessmann avant le but qui comptent) ou à 3-1, le relâchement a commencé bien avant les fameux changements.
Pardon désolé de te reprendre mais comment tu peux dire que c’est pas les changements à 3 à 1????
Il enleve deux attaquants pour deux défenseurs, tu joue avec qui devant ?? Tu fais comment pour marquer ???
Les remplacements de Fonseca fonctionnent ou ne fonctionnent pas. C'est, en réalité, le coach-loto.
J'ai louper la 2eme je suis parti à 1 partout on a gagner magnifique quel’e soulagement.
Les points à ce moment de la saison sont essentiel, balec de la maniere, mais Fonseca doit arreter de sans arret relancer les adversaires avec ses changements foireux ..
Victoire à l'image de la saison
Tous les derniers matchs de championnat sont des matchs de coupe! Tout le monde peut gagner. la victoire de l ol contre le PSG est un exemple. Je pense que le match contre Rennes n’aura rien à voir avec le match de cet après midi. Il sera plus ouvert et nous devrions leur faire mal en contre. Je pense que la composition de Fonseca sera différente. Nous ferons un bilan ce dimanche soir avec peut etre quelques bonnes surprises….
Fonseca fait des changements foireux, mais beaucoup de joueurs se chie dessus quand la fin du match approche