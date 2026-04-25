Jouant à se faire peur, l'OL assure l'essentiel contre Auxerre

En cherchant à garder le score à 3-1, l'OL a joué à se faire peur jusqu'au bout face à un Auxerre pourtant limité. Les Lyonnais assurent l'essentiel (3-2) avec les trois points, mais sans convaincre.

Après la belle victoire au Parc des Princes, il fallait confirmer. Le strass et les paillettes avaient laissé place à à la bonne tradition française ou plutôt lyonnaise avec la gastronomie et la maison Bocuse mise à l’honneur ce samedi après-midi à Décines. Pour ce rendez-vous de la 31e journée, l’OL avait la possibilité de mettre la pression sur ses concurrents. Au contraire de la semaine passée, les joueurs de Paulo Fonseca jouaient les premiers et pouvaient ainsi conforter leur place de troisième derrière le PSG et le RC Lens. C'est chose faite, non sans quelques frayeur inutiles.

L'OL est tombé dans un faux rythme après le 1-0

Une semaine après la belle prestation collective contre le club parisien, un tout autre match a attendu l’OL. Sans surprise, les Lyonnais ont eu le ballon le plus clair du temps. Dans sa quête de maintien, Auxerre souhaitait faire un coup au Parc OL, mais un point aurait très clairement eu un goût de victoire. Alors le bloc de l’AJA a accepté de subir. En intégrant Roman Yaremchuk à la pointe de l’attaque, Paulo Fonseca avait bien compris qu’il allait falloir un point d’ancrage. Cela a plutôt porté ses fruits. Exerçant un bon pressing dès le début de la rencontre, l’OL s’est vu récompenser de ce temps fort avec une belle action côté gauche. Suite à une talonnade bien sentie de Merah, Yaremchuk a parfaitement couper le centre d’Abonner pour ouvrir le score (1-0, 19e).

Le plus dur avait été fait, mais comme souvent, l’OL est tombé dans un faux rythme, ne cherchant pas forcément à tuer le match. Finalement, en l’espace d’une minute, Orel Mangala a dû laisser sa place, avant que Sinaly Diomandé ne vienne égaliser sur un long coup-franc et un coup de billard entre Abner et Mata (1-1, 35e). Un coup dur pour une formation lyonnaise qui a alors un peu perdu son football. Endrick a bien trouvé le poteau juste avant la pause, mais le visage était bien moins fringant.

Tolisso, une entrée de patron

Avec Corentin Tolisso ou encore Pavel Sulc sur le banc, Paulo Fonseca avait des munitions sur le banc. Au contraire de Lorient, il a choisi de ne rien changer à la pause et une première tentative déviée de Yaremchuk a poussé De Percin à s’employer (46e). Mais, comme trop souvent avec l'OL, des petites erreurs de concentration ont failli coûter cher. Sur une passe mal ajustée, Maitland-Niles laisse partir Namaso qui, fort heureusement, simule alors qu'Auxerre aurait eu un bonne occasion. Certainement, le coup de trop pour Fonseca qui a choisi d'insuffler un nouveau rythme avec les entrées de Tolisso et Sulc avant même l'heure de jeu. Un choix gagnant au moins avec le capitaine rhodanien.

Ayant dû faire l'impasse sur le match au Parc, le numéro 8 a signé un retour tonitruant. Il a parfaitement coupé le centre de Maitland-Niles, cinq minutes après son entrée. Plutôt que de s'arrêter en si bon chemin, Tolisso s'est offert une passe décisive en voyant Yaremchuk pousser son centre dans le but auxerrois. Le break enfin fait à vingt minutes de la fin, l'OL a pu respirer un peu mieux. Les changements défensifs de Fonseca à 3-1 feront forcément parler et à force de reculer, Auxerre a fini par y croire encore. Okoh, bien aidé par la déviation de Niakhaté, a trompé Greif à trois minutes de la fin et a créé un climat de tension. L'essentiel est assuré avec les trois points, mais se faire peur ainsi...