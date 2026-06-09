L'OL et OL Lyonnes dévoilent leur maillot domicile 2026-2027

Après plusieurs fuites ces dernières semaines, l'OL et OL Lyonnes ont officiellement dévoilé la tunique qui sera portée à domicile lors de la saison 2026-2027. Tout sauf une surprise.

Une surprise qui n'en est pas une ! Ce mardi, l'OL et OL Lyonnes ont dévoilé officiellement le maillot domicile qui sera porté sur la saison 2026-2027. A la différence du maillot extérieur qui n'avait pas vraiment connu de fuites, celui qui sera porté au Parc OL à la rentrée n'avait plus vraiment de secrets pour les supporters lyonnais. Olympique-et-Lyonnais avait d'ailleurs confirmé que ce qui pouvait être vu sur les réseaux sociaux ces derniers temps ressemblait bien au maillot que porteront Corentin Tolisso ou Wendie Renard. Néanmoins, il restait encore à officialiser tout cela et le club rhodanien l'a fait ce mardi 9 juin, à vingt jours de la reprise.

Un retour des manches bleues

Si les premiers échos avaient fait mention d'un kit à l'inspiration du maillot porté en 1996-1997, le design définitif en est loin. Néanmoins, Adidas, équipementier du club, note le retour des "manches bleues, absentes depuis près de trente ans, un clin d’œil fort aux années 90". Ce "maillot domicile rend hommage à l’histoire de la ville en intégrant subtilement les armoiries historiques de Lyon au cœur de son design." Alors convaincu ou non par cette nouvelle tenue ?