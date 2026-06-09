Actualités
Le nouveau maillot domicile de l'OL et OL Lyonnes en 2026-2027
Le nouveau maillot domicile de l’OL et OL Lyonnes en 2026-2027

L'OL et OL Lyonnes dévoilent leur maillot domicile 2026-2027

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Après plusieurs fuites ces dernières semaines, l'OL et OL Lyonnes ont officiellement dévoilé la tunique qui sera portée à domicile lors de la saison 2026-2027. Tout sauf une surprise.

    Une surprise qui n'en est pas une ! Ce mardi, l'OL et OL Lyonnes ont dévoilé officiellement le maillot domicile qui sera porté sur la saison 2026-2027. A la différence du maillot extérieur qui n'avait pas vraiment connu de fuites, celui qui sera porté au Parc OL à la rentrée n'avait plus vraiment de secrets pour les supporters lyonnais. Olympique-et-Lyonnais avait d'ailleurs confirmé que ce qui pouvait être vu sur les réseaux sociaux ces derniers temps ressemblait bien au maillot que porteront Corentin Tolisso ou Wendie Renard. Néanmoins, il restait encore à officialiser tout cela et le club rhodanien l'a fait ce mardi 9 juin, à vingt jours de la reprise.

    Un retour des manches bleues

    Si les premiers échos avaient fait mention d'un kit à l'inspiration du maillot porté en 1996-1997, le design définitif en est loin. Néanmoins, Adidas, équipementier du club, note le retour des "manches bleues, absentes depuis près de trente ans, un clin d’œil fort aux années 90". Ce "maillot domicile rend hommage à l’histoire de la ville en intégrant subtilement les armoiries historiques de Lyon au cœur de son design." Alors convaincu ou non par cette nouvelle tenue ?

    Screenshot
    à lire également
    Yvann Konan, gardien l'OL
    Tournoi Maurice Revello : ça passe pour Konan (Côte d'Ivoire) et De Carvalho (Portugal)
    2 commentaires
    1. Avatar
      Sonny03 - mar 9 Juin 26 à 10 h 35

      Le short bleu bandes rouges fait tout foirer...

      Signaler
    2. RBV
      RBV - mar 9 Juin 26 à 11 h 34

      Franchement je le trouve hideux…aucune cohérence, les bandes sur les épaules…un des pires maillots de ces dernières années selon moi…
      Adidas c’est pas folichon de toutes façons…

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Melchie Dumornay avec la sélection d'Haïti
    OL Lyonnes : Dumornay s'offre un doublé avec Haïti avant de couper 11:00
    Le nouveau maillot domicile de l'OL et OL Lyonnes en 2026-2027
    L'OL et OL Lyonnes dévoilent leur maillot domicile 2026-2027 10:15
    John Textor, patron d'Eagle Football et propriétaire de l'OL
    "Il a tout envoyé à l'OL"... l'ancien président de Botafogo charge Textor 09:30
    Yvann Konan, gardien l'OL
    Tournoi Maurice Revello : ça passe pour Konan (Côte d'Ivoire) et De Carvalho (Portugal) 08:45
    Bryan Bergougnoux, ancien adjoint du Havre
    Plus qu'un footballeur, Bryan Bergougnoux était "un gars bien et bon" 08:00
    Michael Gerlinger, directeur général de l'OL, et sa présidente Michele Kang
    Eagle Football Group (ex-OL Groupe) porte plainte contre la gestion sous Textor 07:30
    Melvyn Otobo a signé son premier contrat professionnel avec l'OL
    Mercato : Melvyn Otobo signe son premier contrat pro avec l'OL 08/06/26
    Bryan Bergougnoux
    OL, Toulouse, Le Havre… Bergougnoux a reçu un dernier hommage de ses anciens clubs 08/06/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Melchie Dumornay face à Lucy Bronze lors d'Angleterre - Haïti
    Une dernière sortie pour Dumornay (OL Lyonnes) avec Haïti avant les vacances 08/06/26
    Mathys De Carvalho avec le Portugal au Tournoi Maurice Revello
    Tournoi Maurice Revello : Konan vise une qualification ce lundi, De Carvalho également sur le pont 08/06/26
    Sael Kumbedi lors d'OL - RWDM Brussels
    Mercato : Wolfsburg relégué, de l’argent pour l’OL grâce à Kumbedi ? 08/06/26
    Tony Vairelles condamné à 18 mois de prison
    Une mini-série sur Tony Vairelles (ex-OL) disponible sur France Télévisions 08/06/26
    Bryan Bergougnoux, ancien entraîneur de Thonon
    Les obsèques de Bergougnoux (ex-OL) ont lieu ce lundi 8 juin (14h30) 08/06/26
    Endrick lors d'un match avec le Brésil
    Brésil : Endrick vit "un rêve grâce au staff merveilleux" de l’OL 08/06/26
    La République démocratique du Congo au Tournoi Maurice Revello
    Tournoi Maurice Revello : la RDC de Mbatshi et Lurika jouera une finale de groupe 08/06/26
    Roman Yaremchuk contre le Celta de Vigo
    OL - Mercato : le dossier Yaremchuk loin d’être terminé ? 08/06/26
    Duje Caleta-Car avec la Croatie
    Toujours aucune minute pour Caleta-Car (OL) avant la Coupe du monde 2026 08/06/26
    Michele Kang, présidente d'OL Lyonnes, et Vincent Ponsot, directeur général
    Il y a un an, OL Lyonnes a lancé une mue "positive mais qui prend du temps" 08/06/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut