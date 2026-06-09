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John Textor, patron d'Eagle Football et propriétaire de l'OL
John Textor, patron d’Eagle Football et propriétaire de l’OL (Photo by Mauro PIMENTEL / AFP)

"Il a tout envoyé à l'OL"... l'ancien président de Botafogo charge Textor

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Sa gouvernance visée par une plainte à Lyon, John Textor n'est pas plus en odeur de sainteté à Botafogo. Les critiques se font de plus en plus nombreuses, à mesure que l'avenir de l'Américain au Brésil s'assombrit.

    Pour combien de temps John Textor sera-t-il encore dans le paysage footballistique ? C'est la question qui se pose car l'étau se resserre de plus en plus autour de l'Américain. Les critiques européennes à Lyon et à Molenbeek ont pris l'avion pour se rendre à Rio de Janeiro. La lune de miel avec les supporters de Botafogo a pris fin depuis quelques mois et le président n'est plus en odeur de sainteté au sein du club carioca qui cherche à le mettre sur la touche. Sa gouvernance visée par une plainte de la part d'Eagle Football Group pour des mouvements opaques, il se pourrait bien que ces opérations soient bientôt dans le viseur au Brésil.

    Dans une longue interview à “Os Donos da Bola“, l'ancien président de "Fogo" Carlos Augusto Montenegro n'a pas manqué de tacler son ancien acolyte, prenant notamment l'exemple du dossier Thiago Almada. "Quand on lui dit : 'Textor, pourquoi as-tu acheté Almada sans le payer ? Tu as vendu Almada à Lyon, en recevant de l'argent. Tu l’as revendu de Lyon à l’Atlético de Madrid et tu n’as toujours pas payé Almada. Ici, au Brésil, je ne sais pas comment ça s’appelle aux États-Unis, c’est de l’escroquerie. Tu vends quelque chose qui ne t’appartient pas."

    "Il a pris tout l'argent de Botafogo pour l'envoyer à Lyon"

    Le cas du milieu argentin avait d'ailleurs poussé Atlanta à déposer plainte et à saisir la FIFA pour voir la couleur de l'argent qui lui était dû. Un exemple parmi tant d'autres pour Montenegro concernant la stratégie de John Textor, "que tout le monde détestait finalement". Et si Botafogo est tout aussi victime que l'OL, au Brésil, on ne peut malgré tout s'empêcher d'en vouloir au club lyonnais, qui aurait siphonné indirectement les caisses cariocas. "Il a pris tout l’argent de Botafogo, tous les prix remportés, le championnat brésilien, la Copa Libertadores, les gains obtenus de Botafogo à la Coupe du monde aux États-Unis, et il a tout envoyé à Lyon, a poursuivi l'ancien président brésilien. Il a misé sur un de ses projets, un réseau de clubs." Un projet qui a foncé tout droit dans le mur, à cause des manigances d'un seul homme.

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    3 commentaires
    1. Avatar
      lekinslayer - mar 9 Juin 26 à 9 h 32

      Mais ils ont toujours pas compris ces ahuris que nous aussi il nous a siphonné et que tout a fini dans les poches de Marinakis ?

      Signaler
    2. Juni38
      Juni38 - mar 9 Juin 26 à 9 h 35

      Quel imbécile , l'OL n'a eu aucun argent , au contraire , il a vu l'état du bilan financier ?
      Textor a escroqué les deux clubs au profit de son pote mafieux grec , et de planques dans des paradis fiscaux.

      Quant à Molenbeek , il a tué le club ( sort qui aurait du être aussi celui de Botafogo ET de l'OL si Kang n'était pas venue sauver le club du naufrage , au bord de l'abime )

      https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Molenbeek-perd-sa-licence-professionnelle-et-evoluera-chez-les-amateurs-la-saison-prochaine/1677920

      Signaler
    3. Avatar
      olgoneforever - mar 9 Juin 26 à 9 h 36

      INCREDIBLE ! .... Le cordon Bickford est immense : il part de Lyon, passe à Bruxelles, arrive à Rio ...
      Tout va sauter!!!

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