Grâce à des victoires acquises lundi, la Côte d'Ivoire d'Yvann Konan et le Portugal de Mathys De Carvalho seront au rendez-vous des demi-finales du tournoi Maurice Revello.

Il y aura a minima deux représentants de l'OL dans le dernier carré du tournoi Maurice Revello. En attendant de savoir si Prince Mbatshi et Nehemie Lurika se qualifieront avec la République démocratique du Congo, Yvann Konan et Mathys De Carvalho ont validé leur présence lundi. Le gardien lyonnais avait montré la voie en milieu d'après-midi. Déjà présents en demies lors de l'édition 2024, les Eléphanteaux sont de nouveau au rendez-vous pour cette édition 2026 après leur victoire 2-1 sur le Canada. Une nouvelle fois titulaire dans le but ivoirien, Konan s'est incliné à la 72e minute mais le doublé de Ta Bi (14e, 79e) a permis à la Côte d'Ivoire de se qualifier directement sans dépendre des autres résultats.

De Carvalho est resté sur le banc

Un peu plus tard dans la journée, le Portugal a lui aussi validé sa présence grâce à sa victoire aux forceps contre le Venezuela (3-1). Après avoir subi l'ouverture du score contre la lanterne rouge de la poule dès la 6e minute, les Portugais, sans Mathys De Carvalho resté sur le banc, ont dû attendre la deuxième mi-temps pour inverser la tendance (58e, 68e 91e). Avec sept points, la Seleçao peut encore être rattrapée par le Japon lors de la dernière journée, mais grâce à son succès dans la confrontation directe, elle ne pourra pas être dépassée par les Nippons.