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Melchie Dumornay avec la sélection d'Haïti
Melchie Dumornay avec la sélection d’Haïti

OL Lyonnes : Dumornay s'offre un doublé avec Haïti avant de couper

  • par David Hernandez

    • Pour sa dernière sortie de la saison 2025-2026, Melchie Dumornay n'a pas fait les choses à moitié avec Haïti. La joueuse d'OL Lyonnes a inscrit un doublé dans la victoire contre la Guinée équatoriale (3-1). Place aux vacances désormais.

    Et deux qui font vingt-et-un ! Lundi, Melchie Dumornay a passé la barre des vingt buts marqués sur la saison 2025-2026. Après en avoir inscrit seize sous les couleurs d'OL Lyonnes, la joueuse offensive a profité de ses convocations avec Haïti pour franchir le cap des 20 réalisations sur une saison. Le dernier rassemblement de juin a bien aidé. Déjà buteuse contre la Nouvelle-Zélande, la numéro 6 haïtienne a remis ça lundi contre la Guinée équatoriale.

    21 buts et 13 passes toutes compétitions confondues

    Pour ce dernier amical du stage en Espagne, Dumornay a largement contribué au succès 3-1 des siennes. Si elle n'avait pas le brassard de capitaine cette fois-ci, la joueuse de 22 ans a inscrit un doublé avec une ouverture du score à la 19e minute avant de marquer le troisième but haïtien à la 55e. C'est donc sur une note positive que Melchie Dumornay en termine avec cette saison 2025-2026 qui l'aura vu remporter trois trophées avec OL Lyonnes et ainsi inscrire 21 buts (16 en club, 5 en sélection) et délivrer 13 passes décisives.

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