OL - Auxerre (3-2) : le baromètre du match, ce qu’il faut retenir

Après avoir ouvert le score, l’OL n'a jamais réussi à se mettre complètement à l’abri contre l’AJ Auxerre. Le succès est au rendez-vous (3-2) grâce notamment à un doublé de Roman Yaremchuk. Retrouvez le baromètre de ce match.

On a moins aimé

Maitland-Niles dans les mauvais coups

Il avait été plutôt bon contre le PSG, muselant bien Bradley Barcola. Contre Auxerre, on a retrouvé le Maitland-Niles qui agace alors que les Bourguignons n’ont clairement pas été dangereux. Il y a cette passe décisive pour Tolisso qui vient remonter le constat global de l’Anglais, mais cela ne fait pas oublier sa passivité sur l’égalisation auxerroise. Senaya a eu tout le loisir d’ajuster sa tête pour viser l’axe grâce au marquage passif du Lyonnais. Derrière, le latéral a fait profil bas avant de revenir sur le devant de la scène à la 52e minute. Certes la passe n’est pas des plus ajustées, mais le côté nonchalant de Maitland-Niles pour tendre la jambe a été criant. Une aubaine pour Namaso qui a filé au but avant de simuler grossièrement. Mais ce n’est très clairement pas le Maitland-Niles qu’on aime voir.

On a aimé

Yaremchuk, choix gagnant

Face au bloc bas promis de l’AJ Auxerre, Paulo Fonseca a fait le choix de poser une tour de contrôle en pointe. Avec un Pavel Sulc pas à 100%, les solutions étaient limitées pour repasser en 4-3-3, mais Yaremchuk tient sûrement son match référence depuis son arrivée à l’OL. Oui, il y a ce doublé qui a fait un bien fou, mais à côté de ça, l’Ukrainien a été pour une fois dans l’utilisation du ballon et de la connexion avec ses coéquipiers. En coupant les deux centres d’Abner et Tolisso, il a parfaitement compris la zone dans laquelle on l’attendait. Mais les Lyonnais l’ont aussi bien plus recherché que depuis son arrivée. Il y a eu du jeu en combinaison, du jeu aérien, un domaine où son arrivée devait faire du bien. Finalement, ses deux buts ont montré sa qualité de buteur mais aussi validé un match plein.