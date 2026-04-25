OL - Auxerre (3-2) : le baromètre du match, ce qu’il faut retenir

Après avoir ouvert le score, l’OL n'a jamais réussi à se mettre complètement à l’abri contre l’AJ Auxerre. Le succès est au rendez-vous (3-2) grâce notamment à un doublé de Roman Yaremchuk. Retrouvez le baromètre de ce match.
On a moins aimé
Maitland-Niles dans les mauvais coups
Il avait été plutôt bon contre le PSG, muselant bien Bradley Barcola. Contre Auxerre, on a retrouvé le Maitland-Niles qui agace alors que les Bourguignons n’ont clairement pas été dangereux. Il y a cette passe décisive pour Tolisso qui vient remonter le constat global de l’Anglais, mais cela ne fait pas oublier sa passivité sur l’égalisation auxerroise. Senaya a eu tout le loisir d’ajuster sa tête pour viser l’axe grâce au marquage passif du Lyonnais. Derrière, le latéral a fait profil bas avant de revenir sur le devant de la scène à la 52e minute. Certes la passe n’est pas des plus ajustées, mais le côté nonchalant de Maitland-Niles pour tendre la jambe a été criant. Une aubaine pour Namaso qui a filé au but avant de simuler grossièrement. Mais ce n’est très clairement pas le Maitland-Niles qu’on aime voir.
On a aimé
Yaremchuk, choix gagnant
Face au bloc bas promis de l’AJ Auxerre, Paulo Fonseca a fait le choix de poser une tour de contrôle en pointe. Avec un Pavel Sulc pas à 100%, les solutions étaient limitées pour repasser en 4-3-3, mais Yaremchuk tient sûrement son match référence depuis son arrivée à l’OL. Oui, il y a ce doublé qui a fait un bien fou, mais à côté de ça, l’Ukrainien a été pour une fois dans l’utilisation du ballon et de la connexion avec ses coéquipiers. En coupant les deux centres d’Abner et Tolisso, il a parfaitement compris la zone dans laquelle on l’attendait. Mais les Lyonnais l’ont aussi bien plus recherché que depuis son arrivée. Il y a eu du jeu en combinaison, du jeu aérien, un domaine où son arrivée devait faire du bien. Finalement, ses deux buts ont montré sa qualité de buteur mais aussi validé un match plein.
Il y a aussi de quoi dire du mauvais match d’Endrick, de la défense centrale, des ballons perdus par Abner en fin de match et du fait qu'à 7 min de la fin Tolisso et Moreira refusent d'attaquer sur des coups de pieds arrêtés proches de la surface.
Je suis d’accord pour Maitland Nîmes, mais franchement ils ont tous fait une erreur qui aurait pu ou a coûté un but, que ça soit Mata, Tolisso, Tagliafico, Niakhate.
Ils se sont tous relâchés de manière coupable sur des phases de construction du jeu dans notre camp qui ont ensuite été finies par une frappe auxerroise, dont les 2 de Faivre au dessus du cadre.
J’aimerai surtout savoir ce qui pousse nos joueurs à se sentir tellement confortables qu’ils en perdent leur concentration et sont donc en retard sur chacune de leur intervention?
Assez d'accord pour Yaremchuk.
Deux buts typiques dans le registre qui est le sien.
Bien sur, ce n'est pas un tripoteur de ballons, pas de petits ponts, ni de sombreros, mais ça on le savait déjà depuis longtemps .
Ces 2 buts qui valent 2 points de + seront peut être déterminants au décompte final.....
Pour le ( ou les) flop(s), j'en ai 2 autres dont un pas forcément sur le terrain ! 😜
Franchement sur le fil cette histoire
Faut pas fanfaronner
Encore une fois, Fonseca met 5 défenseurs en fin de match à 3-1 à domicile contre le16e de L1 pour finir...
Encore une fois, l'OL a déjoué et a été proche de tout gâcher !!!
Incompréhensible...
J’étais au stade et franchement on sort frustré.
A 3 à 1 on a senti qu’on pouvait accroître le score.
D’autant Auxerre commençait à ne plus défendre et à faire des changements défensifs.
Mais c’était sans compter sur le passif de Fonseca.
Franchement il est capable du pire comme du meilleur.
Mais ses changements ultra défensif face au 16 eme du championnat alors que tu mène 3 a 1 devant un public venu en nombre et gonflé à bloc…. Désolé je ne comprends pas.
Une fin de match désastreuse qui rappel qu’on y est pas du tout et qui va faire mal à la confiance des joueurs contrairement au match à Paris où on les a senti déterminé.
Bref les 3 points et puis c’est tout.
Si Lille gagne par plus d’un but d’écart il passe devant nous et cela sera finit pour nous.
On va espérer.