OL - Auxerre (3-2) : gêne à l’ischio pour Orel Mangala

Sorti à la demi-heure de jeu contre Auxerre (3-2), Orel Mangala souffre d’un pépin physique à l’ischio-jambier. Le milieu de terrain de l’OL va passer des examens pour connaitre la gravité de sa blessure.
Une deuxième titularisation de suite. À son avantage contre le PSG, Orel Mangala a vu Paulo Fonseca lui maintenir sa confiance contre Auxerre (3-2). De nouveau aligné dans l’entrejeu comme sentinelle, le Belge avait plutôt bien commencé la rencontre. Avant que les problèmes physiques viennent de nouveau le rattraper. Un peu après la demi-heure de jeu, le milieu est resté au sol, se tenant derrière la cuisse. Le staff de l’OL a rapidement fait signe à Tanner Tessmann d’aller s’échauffer, conscient que Mangala ne pourrait certainement pas continuer. Le changement vite demandé, le Diable Rouge risque d’être sur la touche pour quelque temps.
Il montait en puissance au fil des matchs
Interrogé après la victoire lyonnaise contre Auxerre, Paulo Fonseca a assuré "ne pas connaitre la gravité de la blessure" de son joueur. Toutefois, le problème physique se situe au niveau de "l’ischio-jambier et il va faire des examens pour en savoir plus". Cela semble donc plus que compromis pour voir Orel Mangala présent pour la réception de Rennes dimanche prochain (20h45) et c’est un nouveau coup d’arrêt pour le milieu. Dans sa quête de participer à la Coupe du monde, le numéro 5 lyonnais voit le chemin semé d’embûches.
J’espère que son agent a déjà reçu des offres à l’issue de ses deux derniers matchs flatteurs . 🙏🏽🙏🏽🙏🏽
Sinon 🤔🙄😩
Il me semblait qu'il sortait pour un truc physique et non pas sur un changement par le coach, comme je l'ai lu , souhaitons que ce ne soit pas méchant , on a besoin de tout le monde....
Reine Adélaïde bis
Oui c’est vrai qu’on est poissards sur ces cas là vu l’argent investi. Gourcuff pareil, Keita pareil. Finalement notre gros transferts à part Licha et Niakhaté, ça n’a pas été trop concluant.
Et le pire c’est que ces montants de transferts excessifs ça met pas mal de pression au joueur ce qui ne l’aide pas à bien se remettre 😅 C’est un cercle vicieux
Un genre de maladie des os de verre.
C’est embêtant mais aussi assez logique avec ses antécédents de blessures, comme Coco depuis qu’il s’est fait les croisés il est beaucoup plus fragile.
Alors qu’avant il se blessait pratiquement jamais.
Il n’y a plus qu’à être patient avec le joueur y a plus que ça 😅
Dans le même genre, on a eu John Mensah. Un solide défenseur acheté assez cher (pour l'époque) à Rennes, mais qui n'avait jamais pu être totalement intégré dans l'effectif suite à ses blessures musculaires et absences récurrentes. On parlait d'une musculature trop puissante pour ses ligaments.
Quand même différent de Gourcuff (qui était surtout très fragile mentalement et supportait difficilement les petits bobos inhérents au métier) et aussi de Reine-Adelaïde qui lui n'est jamais vraiment revenu d'une blessure ligamentaire grave.
Pour Mangala, il s'agit davantage d'une fragilité permanente, pas forcément liée à sa grave blessure. Il était déjà "fragile" avant cette blessure et souvent victime de problèmes musculaires et ligamentaires. Comme John Mensah.
Pas vrai , chaque fois qu il revient bien et monte en puissance , il se reblesse .
Courage à lui.
Bien dommage car après sa sortie au delà du but gag l’équipe a eu du mal à retrouver l’équilibre il apporte vraiment de la stabilité et permet à Morton d’être plus libre. Je lui souhaite de revenir vite.