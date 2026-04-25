OL - Auxerre (3-2) : gêne à l’ischio pour Orel Mangala

Sorti à la demi-heure de jeu contre Auxerre (3-2), Orel Mangala souffre d’un pépin physique à l’ischio-jambier. Le milieu de terrain de l’OL va passer des examens pour connaitre la gravité de sa blessure.

Une deuxième titularisation de suite. À son avantage contre le PSG, Orel Mangala a vu Paulo Fonseca lui maintenir sa confiance contre Auxerre (3-2). De nouveau aligné dans l’entrejeu comme sentinelle, le Belge avait plutôt bien commencé la rencontre. Avant que les problèmes physiques viennent de nouveau le rattraper. Un peu après la demi-heure de jeu, le milieu est resté au sol, se tenant derrière la cuisse. Le staff de l’OL a rapidement fait signe à Tanner Tessmann d’aller s’échauffer, conscient que Mangala ne pourrait certainement pas continuer. Le changement vite demandé, le Diable Rouge risque d’être sur la touche pour quelque temps.

Il montait en puissance au fil des matchs

Interrogé après la victoire lyonnaise contre Auxerre, Paulo Fonseca a assuré "ne pas connaitre la gravité de la blessure" de son joueur. Toutefois, le problème physique se situe au niveau de "l’ischio-jambier et il va faire des examens pour en savoir plus". Cela semble donc plus que compromis pour voir Orel Mangala présent pour la réception de Rennes dimanche prochain (20h45) et c’est un nouveau coup d’arrêt pour le milieu. Dans sa quête de participer à la Coupe du monde, le numéro 5 lyonnais voit le chemin semé d’embûches.