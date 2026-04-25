Remplaçant au début du match, Corentin Tolisso a changé la physionomie de la rencontre entre l'OL et Auxerre ce samedi (3-2). Le capitaine savoure le travail bien fait et la possibilité de vivre une fin de week-end tranquille.

Malgré les difficultés, cette victoire de l'OL contre Auxerre (3-2) fait plaisir ?

Corentin Tolisso : Oui bien sûr, elle fait extrêmement plaisir. On avait à cœur de valider le résultat qu'on a fait au Parc la semaine dernière et ça passait absolument par une victoire, il fallait qu'on prenne les trois points ce (samedi) soir. C'est chose faite, ça n'a pas été facile mais ça on le savait. Ils jouent pour rester en Ligue 1 et on sait que c'est compliqué face à ce genre d'équipe mais tous les matchs vont être très très durs jusqu'à la fin de la saison, il fallait absolument gagner, il fallait tenir ce résultat à la fin, on l'a fait donc c'est bien, c'est positif.

"La Ligue des champion serait un bel accomplissement"

Comment vous sentez-vous physiquement ? On vous a vu décisif à votre entrée...

Ça va, franchement, j'ai bien travaillé avec les kinés, avec les docteurs de l'OL, ça s'est très très bien passé, on a mis un plan en place et ça s'est bien déroulé. J'ai pu jouer ce match, j'ai pu jouer 30-35 minutes, je savais que j'allais jouer à peu près ce temps-là. J'ai pu aider, ça nous a souri, c'est une très bonne chose. En tout cas, je tiens à féliciter pour ma part le staff médical de l'OL parce qu'ils ont tout fait pour que je joue aujourd'hui, que ça se passe bien et ça s'est très bien passé.

Ramener l'OL en Ligue des champions aura-t-il la même saveur qu'un titre ?

Bien sûr que ça serait un bel accomplissement, je serais très heureux, tout le club serait très heureux c'est une certitude. Mais j'ai pu gagner quelques trophées dans ma carrière, je sais la sensation que ça a de gagner un trophée. Bien sûr que ça serait une bonne chose de retourner en Ligue des champions, mais je ne pense pas que ça serait pareil.