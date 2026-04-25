Parties à Londres samedi en fin d'après-midi, les joueuses d'OL Lyonnes se déplacent au complet pour affronter Arsenal. Toutefois, des incertitudes demeurent sur les cas Inès Benyahia et Tabitha Chawinga, qui se sont entraînées en salle.

Un voyage de groupe. Pour la demi-finale aller de Ligue des champions, Jonatan Giraldez a choisi d'emmener tout son effectif à Londres. Après une séance en milieu de journée, les joueuses d'OL Lyonnes ont pris la direction de l'Angleterre en fin d'après-midi. Vingt-trois joueuses ont rallié la capitale anglaise, laissant penser que tout le monde est disponible. Il y aura malgré tout quelques doutes à lever concernant les états physiques de Tabitha Chawinga et Inès Benyahia. Touchées contre Dijon, les deux joueuses ont effectué un travail en salle à la veille du choc contre Arsenal. "Nous avons adapté les séances individuellement pour certaines joueuses. L’objectif est que tout le groupe soit apte à voyager. Ensuite, je dois faire des choix pour aligner la meilleure équipe possible, tout en restant prêt à effectuer des changements pendant le match", a simplement déclaré Giraldez en conférence de presse.

Bacha et Dumornay aptes

Il faudra donc attendre la feuille de match dimanche après-midi pour connaitre l'état de santé de la Malawite et de l'internationale française. Quoi qu'il en soit, le technicien d'OL Lyonnes peut se satisfaire de compter sur Selma Bacha et Melchie Dumornay. Les deux joueuses avaient fait l'impasse sur la réception de Dijon, mais se sont entraînées avec le reste du groupe ce samedi. Malgré sa présence à l'entraînement, Romane Rafalski ne fait pas le voyage, au contraire de Maïssa Fathallah.

Le groupe d'OL Lyonnes : Belhadj, Endler - Bacha, Engen, Fathallah, Lawrence, Nelhage, Renard, Sombath, Svava, Tarciane - Benyahia, Damaris, Dumornay, Heaps, Shrader, Yohannes - Becho, Brand, Chawinga, Diani, Hegerberg, Katoto