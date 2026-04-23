OL Lyonnes : première pour Marmillot, les jeunes ont pu se montrer

Romane Rafalski et Charline Coutel dans le 11, première apparition pour Camille Marmillot... Le match d'OL Lyonnes face à Dijon a permis à de jeunes joueuses de goûter au haut niveau.

Ce n'était pas une première en D1 pour elles. Cependant, jamais Romane Rafalski et Charline Coutel n'avaient été titulaires chez les professionnelles. Les deux footballeuses de 19 ans - l'une est de 2007, l'autre de 2006 - ont vécu ce moment toujours marquant dans une carrière ce mercredi lors d'OL Lyonnes - Dijon (4-0).

Restées sur la pelouse durant 90 minutes, elles ont obtenu les félicitations de leur entraîneur. "Elles ont très bien joué. Ce n'est pas facile de débuter un match, il faut se mettre au niveau afin de trouver les bonnes positions car le rythme entre l'Académie et la Première division est totalement différent. Mais je suis content, elles ont mérité de jouer, a déclaré Jonatan Giráldez. Avec les absences dans l'équipe ces dernières semaines, elles ont eu l'opportunité."

Validées par Jonatan Giráldez

L'Espagnol est ensuite entré davantage dans les détails. "Charline a bien occupé le rôle de sentinelle, a réussi à bien se placer. Elle est parvenue à attirer la milieu de terrain adverse, ce qui permettait de trouver Inès (Benyahia) et Korbin (Shrader). Elle a créé des espaces, appréciait le coach lyonnais. Pour Romane, elle est polyvalente, elle a cette capacité à évoluer à différents postes, comme elle a pu le faire sur cette rencontre. Elle est disciplinée."

Cette soirée des premières était l'occasion pour elles de découvrir la zone mixte, puisqu'elles se sont arrêtées au micro des journalistes, dont Olympique-et-Lyonnais. "C'est une immense fierté d'avoir pu effectuer ma première titularisation, avec une victoire à la clé. Je me suis sentie très bien pendant la partie et je suis vraiment très heureuse. Forcément, ça rassure de jouer avec Romane. On se connaît bien, on a l'habitude de jouer ensemble. Mais ce sont vraiment toutes les filles qui nous ont mises en confiance et nous ont intégrées pleinement au groupe", confiait Charline Coutel.

Premières minutes en pro à 17 ans pour Camille Marmillot

Contrairement à sa coéquipière, cette dernière a appris le mercredi même qu'elle intégrerait le 11. Romane Rafalski, elle, a été prévenue en amont. "De mon côté, je l'ai su la veille, indiquait la Marseillaise de naissance. Il y avait un petit peu de stress, mais on en a l'habitude, tout s'est bien déroulé. On a vraiment senti le soutien des pros."

Maintenant, les jeunes femmes vont sans doute retrouver la réserve qui recevra Monaco dimanche, pendant que les "grandes" seront à Londres. Car en D3, elles ont un titre à aller chercher. Elles occupent la première place à cinq journées du terme. Dans cette formation menée par Julien Perney, nous retrouvons également Camille Marmillot. L'attaquante de 17 ans (2008) est entrée à la pause à la place de Marie-Antoinette Katoto. Elle a disputé ses premières minutes chez les professionnelles. Des visages que nous pourrions revoir à l'avenir du côté d'OL Lyonnes.