Pour une fois, l'OL jouera en premier ce week-end par rapport aux concurrents européens. L'occasion de mettre la pression, mais attention face à Auxerre.

Souvent programmé le dimanche soir lors des "affiches de gala", l'OL change de registre ce week-end. Initialement prévu le samedi à 17 heures, le duel à la maison face à Auxerre a été avancé à 15 heures. Il s'agira du deuxième match de la 31e journée de Ligue 1 après le Brest - Lens du vendredi. Vous l'aurez compris, les Lyonnais vont lancer la course au podium en amont de ses concurrents.

La question est, en profiteront-ils ? Lors des deux dernières semaines, il a battu Lorient (2-0) et le PSG (1-2) au cours des chocs dominicaux. Il était dans une position différente puisqu'ils connaissaient les résultats de ses rivaux. Cette fois-ci, le troisième de Ligue 1 peut, en cas de succès, mettre une certaine pression sur Lille, Rennes, Marseille et encore plus Monaco (qui est à quatre longueurs).

L'OL se concentre seulement sur lui

Car ensuite, ces formations affronteront le Paris FC, Nantes, Nice et Toulouse avec presque une obligation de victoire pour rester dans la course à la qualification directe en Ligue des champions. Mais attention, car à l'inverse, une contre-performance, et les Rhodaniens se retrouveraient dans l'attente d'éventuels ratés de ses adversaires. Ils donneraient l'occasion à ses poursuivants de le dépasser.

Comme l'ont dit les joueurs et Paulo Fonseca, l'OL veut avancer sans regarder les autres. Il a son destin entre ses mains pour retrouver la coupe aux grandes oreilles. Il ne tient donc qu'à lui de faire le travail, et ce, dès samedi à domicile contre l'AJA.