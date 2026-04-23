Actualités
Inès Benyahia, milieu de l'OL
Inès Benyahia, milieu de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL Lyonnes : Giráldez donne des nouvelles de Benyahia et Chawinga

  • par Gwendal Chabas

    • Sorties prématurément mercredi face à Dijon (4-0), Inès Benyahia et Tabitha Chawinga pourront-elles participer à la demi-finale face à Arsenal dimanche ? Jonatan Giráldez a donné des nouvelles de ses joueuses.

    Contre Arsenal dimanche, OL Lyonnes aura-t-il toutes ses armes ? La question peut se poser au lendemain de la partie disputée face à Dijon mercredi (4-0). Jonatan Giráldez avait pourtant décidé de gérer les temps de jeu pour ce match de D1. Mais cela n'a pas permis d'éviter tous les petits bobos. C'est notamment le cas pour Inès Benyahia et Tabitha Chawinga.

    La première était titulaire, mais a cédé sa place à Lily Yohannes à l'heure de jeu. A priori, rien de grave pour la milieu de terrain française. "C'est un coup, rien d'important", a confié l'entraîneur espagnol après la rencontre de championnat.

    Pépin à l'arrière de la cuisse pour Chawinga

    En revanche, la crainte d'un souci musculaire est bien réelle pour l'attaquante malawite, même si son coach s'est voulu prudent. Il n'a pas avancé de diagnostic. "On ne prend aucun risque. Je ne sais pas ce qu'elle a, c'est à l'arrière de la cuisse. Je vais parler avec les docteurs pour savoir ce que c'est", a-t-il glissé en conclusion de l'interview.

    Avec David Hernandez.

    à lire également
    OL Lyonnes - D1 : le coup de gueule de Wendie Renard

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Kadidiatou Diani lors d'OL Lyonnes - Arsenal
    OL Lyonnes - Arsenal : profitez d'une remise de 50% sur les billets 06/04/26
    Inès Benyahia, milieu de l'OL
    OL Lyonnes : Giráldez donne des nouvelles de Benyahia et Chawinga 11:00
    OL Lyonnes - D1 : le coup de gueule de Wendie Renard 10:10
    Kadidiatou Diani face à Carmona lors d'OL Lyonnes - PSG en Coupe LFFP
    OL Lyonnes, PSG, PFC, Nantes… Le dernier carré de D1 est connu 09:25
    Warren Zaire-Emery (PSG) face à Afonso Moreira (OL)
    Tactiquement, l'OL peut-il se servir de son succès face au PSG ? 08:40
    Lassine Sinayoko (Auxerre) face à Corentin Tolisso et Ainsley Maitland-Niles (OL)
    Avant d’affronter l’OL, l’AJ Auxerre va mieux 08:00
    Georges Mikautadze était présent au stade dimanche pour OL - OM
    Mikautadze revient sur son départ de l'OL et envoie un message aux supporters 07:30
    Jule Brand avec OL Lyonnes
    OL Lyonnes s'offre une répétition tranquille avant Arsenal 22/04/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Michele Kang, présidente de l'OL, avec Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger
    L'OL contraint de payer 21 millions d'euros à Botafogo ? 22/04/26
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Première Ligue : revivez OL Lyonnes – Dijon FCO 22/04/26
    Pavel Sulc et Corentin Tolisso lors d'OL - OM
    OL : Sulc et Tolisso de retour à l'entraînement collectif 22/04/26
    Jule Brand après son but lors d'OL Lyonnes - St Pölten
    OL Lyonnes - Dijon : Rafalski et Coutel lancées dans le grand bain 22/04/26
    Alexandre Lacazette face à Sinaly Diomandé lors d'Auxerre - OL
    Sinaly Diomandé et Romain Faivre vont retrouver l’OL 22/04/26
    Le trio de choc de "Tant qu'il y aura des Gones"
    OL : votre média Olympique-et-Lyonnais de retour sur Instagram 22/04/26
    Amicale des Rouge et Bleu au Parc OL
    OL - Auxerre : les "Rouge et Bleu" fêteront leur 25 ans 22/04/26
    Christiane Endler (OL Lyonnes) lauréate aux trophées UNFP en 2022
    OL - OL Lyonnes : les trophées UNFP repoussés au 11 mai 22/04/26
    Endrick (OL) et Romain Perraud (Lille)
    Ligue des champions ou Ligue Europa pour l'OL ? Opta se prononce 22/04/26
    Khalis Merah lors d'OL - Paris FC
    Khalis Merah, le porte-bonheur de l’OL 22/04/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut