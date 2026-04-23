Sorties prématurément mercredi face à Dijon (4-0), Inès Benyahia et Tabitha Chawinga pourront-elles participer à la demi-finale face à Arsenal dimanche ? Jonatan Giráldez a donné des nouvelles de ses joueuses.

Contre Arsenal dimanche, OL Lyonnes aura-t-il toutes ses armes ? La question peut se poser au lendemain de la partie disputée face à Dijon mercredi (4-0). Jonatan Giráldez avait pourtant décidé de gérer les temps de jeu pour ce match de D1. Mais cela n'a pas permis d'éviter tous les petits bobos. C'est notamment le cas pour Inès Benyahia et Tabitha Chawinga.

La première était titulaire, mais a cédé sa place à Lily Yohannes à l'heure de jeu. A priori, rien de grave pour la milieu de terrain française. "C'est un coup, rien d'important", a confié l'entraîneur espagnol après la rencontre de championnat.

Pépin à l'arrière de la cuisse pour Chawinga

En revanche, la crainte d'un souci musculaire est bien réelle pour l'attaquante malawite, même si son coach s'est voulu prudent. Il n'a pas avancé de diagnostic. "On ne prend aucun risque. Je ne sais pas ce qu'elle a, c'est à l'arrière de la cuisse. Je vais parler avec les docteurs pour savoir ce que c'est", a-t-il glissé en conclusion de l'interview.

Avec David Hernandez.