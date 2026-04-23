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Christophe Pélissier (Photo by Sebastien SALOM-GOMIS / AFP)

Un forfait et trois joueurs incertains pour Auxerre face à l'OL

  • par Gwendal Chabas
  • 2 Commentaires

    • Christophe Pélissier n'a pas acté le forfait de son gardien, Donovan Léon, pour OL - Auxerre. En revanche, l'AJA fera sans l'un de ses milieux de terrain.

    La lutte pour le maintien passera aussi par là. Auxerre a toujours cinq points d'avance sur le barragiste, Nantes, à quatre journées du terme. Samedi, à 15 heures, il se rend à Décines pour affronter l'OL. Un duel des extrêmes presque entre le 3e et le 16e. Mais on se souvient qu'à l'aller, les Bourguignons avaient plus qu'embêté leur adversaire (0-0). Christophe Pélissier espère bien revoir la même chose ce 25 avril.

    Lors de la précédente confrontation, on se souvient que les gardiens, dont Donovan Léon, avaient brillé. Le portier est un élément très important de l'équipe auxerroise, mais il est incertain pour la rencontre du week-end. En effet, il a subi une béquille la semaine passée à Monaco (2-2). "On fera le point demain (samedi) avec lui", a soufflé le coach français ce jeudi.

    Akpa et Coulibaly incertains, El Azzouzi est forfait

    S'il n'est pas apte, c'est Théo de Percin qui le remplacera dans les buts. Deux autres joueurs ne sont pas sûrs d'être dans le groupe : le défenseur central Clément Akpa, plutôt titulaire, et l'ailier remplaçant Lasso Coulibaly. Pour eux aussi, la dernière séance avant le match sera déterminante. En revanche, Oussama El Azzouzi est forfait. Le milieu est blessé aux ischios depuis début février.

    A priori, Fredrik Oppegård sera bien présent, lui qui est sorti prématurément à Louis-II. Du côté lyonnais, Paulo Fonseca dira vendredi s'il peut compter sur Corentin Tolisso et Pavel Šulc pour cette affiche.

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    2 commentaires
    1. Avatar
      Poupette38 - jeu 23 Avr 26 à 14 h 06

      Cet aprem on saura, la conférence de presse est tout à l'heure non ?

      Signaler
    2. Avatar
      calone - jeu 23 Avr 26 à 14 h 20

      bonjour
      nous sommes jeudi et non vendredi.

      Signaler

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