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Afonso Moreira lors d'Angers - OL.
Afonso Moreira lors d’Angers – OL. (Photo by Sebastien Salom-Gomis / AFP)

OL : Afonso Moreira, recrue la plus rentable d'Europe ?

  • par Gwendal Chabas

    • Pour 2 millions d'euros, l'OL s'est offert Afonso Moreira. Aujourd'hui, cet investissement apparaît comme l'un des plus intelligents du club ces dernières années. Même au niveau européen, la rentabilité du Portugais est reconnue.

    7 buts et 8 passes décisives officiellement (le décompte de la Ligue 1 lui en enlève 2). De la réserve du Sporting CP à titulaire à l'OL, la saison 2025-2026 est celle de la révélation pour Afonso Moreira. Arrivé pour deux millions d'euros l'été dernier (+20% sur une éventuelle plus-value), il a mis tout le monde d'accord au gré de ses 33 apparitions. Certes, la blessure de Malick Fofana à l'automne 2025 a bouleversé les choses, mais le Portugais a su saisir sa chance.

    Aujourd'hui, par son activité, ainsi que sa vitesse et sa faculté à prendre les espaces, il est indispensable à l'équipe. Puis, il sait être décisif, à l'image de sa prestation majuscule contre le PSG dimanche (1-2). Alors la question se pose. Est-il la recrue la plus rentable du dernier mercato estival ? Transfermarkt a essayé d'y répondre dans son classement (sans les prêts) paru le mardi 21 avril.

    Šulc dans le top 15

    En prenant en compte le prix d'achat et les contributions offensives (les défenseurs et les milieux sont donc presque exclus) des cinq principaux championnats européens, le site spécialisé a classé le Portugais deuxième. Il arrive derrière Borja Iglesias, du Celta de Vigo. Lens aussi a fait de bonnes affaires avec Odsonne Édouard (troisième) et Matthieu Udol (huitième) dans le top 10.

    À noter que Pavel Šulc se place 13e. Autre grande satisfaction de marché de l'été 2025, le Tchèque a signé 14 réalisations et 7 offrandes toutes compétitions confondues avec l'OL. Le club a déboursé 7,5 millions d’euros, plus 2,5 de bonus pour le faire venir de Plzen. On pourrait également évoquer Dominik Greif (4 M€ pour la part fixe) ou, à un degré moindre, Tyler Morton, bien que son montant soit plus élevé (10M€ sans les incentives).

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