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Le logo de l’OL (crédit : David Hernandez)

Ex-OL : Baptiste Monveneur, ancien pensionnaire du centre de formation, sort son premier livre à 19 ans

  • par Tristan Le Pezennec
  • 1 Commentaire

    • Formé à l’OL et passionné de littérature, Baptiste Monveneur publie son premier livre, À l’aube du jeu et des mots.

    Après six années passées à Meyzieu, Baptiste Monveneur avait quitté l’OL en juin 2024, à 17 ans. Membre de la génération 2006, il était arrivé en provenance du FC Villefranche-Beaujolais. Après une dernière saison avec les U19 où il n’avait pas beaucoup joué, le contrat du milieu défensif n’avait pas été prolongé.

    Un ouvrage qui relie ses deux passions

    Dans son message d’adieu, il avait promis "d’avancer avec grande motivation vers de nouveaux challenges dans le monde du football, de la littérature et des études". C’est désormais chose faite, car le natif d’Arnas va sortir un livre intitulé À l’aube du jeu et des mots, aux éditions Les Passionnés de Bouquins. Dedans, il revient sur ses deux passions et comment il a tenté de les mener conjointement, notamment lorsqu’il était joueur à l’Académie. Il raconte aussi la pression, la concurrence, le regard des autres, les déprimes et les dépressions, dans un milieu hyperformaté comme l'est un centre de formation.

    Sur le plateau de TKYDG lundi 4 mai

    Dans une interview donnée à SoFoot, il confie avoir eu l’idée de ce manuscrit grâce à un certain Jérémie Bréchet, son ancien entraîneur en U19.  "Pendant ma dernière année à Lyon, j’ai un rendez-vous avec lui où il me dit que ça va être dur pour moi ici, se rappelle-t-il. En revanche, il savait que j’écrivais, et il m’a recommandé de rédiger un bouquin sur la formation. Pendant et par un jeune de centre, ça n’a jamais été fait."

    Étudiant en licence de droit à La Sorbonne, Baptiste Monveneur avait réalisé des essais à Monaco ou à Clermont après son départ de l'Olympique lyonnais. Mais rien de concluant. Aujourd’hui, il a repris le football en Régional 3, à Misérieux-Trévoux, dans l’Ain.

    Il aura l’occasion de revenir sur son parcours très singulier dans l’émission Tant qu'il y aura des Gones du lundi 4 mai dont il sera l’invité.

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    1 commentaire
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - jeu 23 Avr 26 à 15 h 44

      Intéressant, je vais regardé.

      Razik bonjour
      Une émission avec Wendie ce serait une bonne chose vu la situation actuelle du foot féminin tu crois pas ? Enfin si elle serait d'accord, et vous aussi bien sûr...

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