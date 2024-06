Baptiste Monveneur quitte l'OL cet été après six années au club. Le jeune joueur de 17 ans a publié un message d'adieu sur Instagram.

Après Paul Guivier, un autre élément de la génération 2006 a fait ses adieux à l'Olympique lyonnais ce samedi. Comme son désormais ex-coéquipier, Baptiste Monveneur quitte l'OL cet été. Arrivé en 2018 en provenance du FC Villefranche-Beaujolais, il aura passé six ans au centre de formation, grimpant petit à petit les échelons.

À 17 ans, son contrat n'a pas été renouvelé, et il se voit donc obligé de chercher un autre projet, au contraire d'Imdad Charifou, joueur du même âge ayant prolongé de deux ans. Cette saison, celui qui évolue au milieu de terrain dans un registre plutôt défensif aura eu peu de temps de jeu. Ses neuf rencontres disputées, dont trois en tant que titulaire, l'ont toutes été avec le groupe U19.

En quête de nouveaux défis dans le "football, la littérature et les études"

Sur Instagram, le footballeur né à Arnas a pris la plume pour confirmer la nouvelle déjà connue depuis avril. "Il est temps pour moi de dire au revoir à ce chapitre de ma vie. Ce voyage au cœur de ma passion m’a permis de découvrir des personnes formidables, coachs, coéquipiers et professeurs, que je remercie. J’ai connu des joies, des peines, des échecs, des réussites... Un tout qui permet de me tourner vers l’avenir. Ce rêve de gosse devenu réalité est maintenant écoulé. Il est temps pour moi d’avancer avec grande motivation pour de nouveaux challenges dans le monde du football, de la littérature et des études, a-t-il développé. Je suis profondément reconnaissant envers tous les gens qui me soutiennent."