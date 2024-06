Mercato : l’OL va devoir tourner la page Minteh

Yankuba Minteh lors de Feyenoord – Atlético de Madrid (Photo by JOHN THYS / AFP)

Courtisan de l’ailier de Newcastle, l’OL ne réussira pas à attirer Yankuba Minteh. Désireux d’évoluer en Premier League, le Gambien se dirige vers Brighton.

Lors des deux derniers mercatos, la cellule de recrutement avait plutôt fixé une ligne de conduite sur les renforts de l’OL. Après plusieurs années où l’état d’esprit a été pointé du doigt, la direction lyonnaise souhaitait des joueurs qui avaient envie d’évoluer sous le maillot lyonnais et de donner le meilleur d’eux-mêmes. Sur la saison dernière, on ne peut pas forcément dire que les recrues n’ont pas donné satisfaction sur ce point-là. Cet été, la politique sera la même et quelque chose nous dit que le profil de Yankuba Minteh n’allait pas coller à ce que l’OL recherchait.

Brighton plutôt qu'Everton

L’ailier de Newcastle était dans le viseur lyonnais, c’est un fait. Comme rapporté par plusieurs médias, le club rhodanien aurait été prêt à quelques folies financières pour attirer le Gambien. Seulement, ce dernier était avant tout attiré par la Premier League et ne voyait pas d’autre avenir hors de l’Angleterre. C’est plutôt tout à son honneur d’être resté sur une ligne de conduite, mais voir l’OL s’accrocher à un joueur qui n’avait pas vraiment envie de venir n’avait pas vraiment d’intérêt.

L’épisode Minteh ne serait aujourd’hui qu’un dossier à ranger au placard pour John Textor. En effet, d’après Fabrizio Romano et Sky Sports, l’ancien de Feyenoord se dirige non pas vers Everton mais Brighton. Les Seagulls ont doublé la concurrence avec une offre de 43M€ pour Newcastle. Les Magpies auraient accepté et autorisé leur joueur à discuter concernant les conditions salariales.