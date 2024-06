Académie - Mercato : Paul Guivier annonce son départ de l'OL

Annoncé sur le départ depuis plusieurs mois, Paul Guivier, joueur des U19 de l'OL, a officialisé la nouvelle ce samedi. Il était en fin de contrat.

Au contraire d'Imdad Charifou, et d'autres, ils sont quelques-uns de cette génération 2006 à ne pas avoir été conservés par l'OL lors de cette intersaison. Arrivant en fin de contrat, Paul Guivier fait partie de cette liste d'une vingtaine de noms. Lui et ses camarades rhodaniens quittent ainsi l'académie lyonnaise, avec l'objectif désormais de rebondir ailleurs via un nouveau projet.

Joueur de 18 ans, il évolue au milieu de terrain, plutôt dans un rôle offensif. Lors de l'exercice 2023-2024, il aura globalement peu joué à cause d'une blessure, disputant 9 matchs avec les U19 (un but et une passe décisive). On l'a également vu une fois avec le groupe Pro 2, en tant que remplaçant sur le terrain d'Ain Sud Foot (0-1).

Il a passé 11 ans à l'OL

Pour le footballeur né à Pierre-Bénite, tout près de Lyon donc, c'est une page de son histoire sportive qui se tourne. Après 11 ans à l'OL, il est arrivé en 2013 à l'Olympique lyonnais, le Gone a publié un message sur son compte Instagram. "Ce club m’a appris le foot, fait grandir et m'a fait devenir la personne et le joueur que je suis aujourd’hui. Je voulais remercier toutes les personnes que j’ai pu côtoyer tout au long de mon passage, les dirigeants, le personnel et mes coachs", a-t-il écrit sur son réseau social.

Avant lui, d'autres garçons ont annoncé qu'ils changeraient d'horizon cet été. Citons par exemple Philippe Boueye (2003) et Léo Ripert (2006) notamment.